Los testimonios de un capitán y un joven sobreviviente narraron cómo ocurrieron los hechos en Tamaulipas, donde militares de la Sedena mataron a 5 jóvenes en Nuevo Laredo.

Fue el pasado 26 de febrero que durante el despliegue de un operativo, militares de la Sedena dispararon contra 7 jóvenes tras escuchar un “estruendo”, de los que 5 murieron.

La Sedena emitió un comunicado dos días después, donde confirmó que militares de la dependencia asesinaron a los jóvenes sin revelar detalles.

Asimismo anunció que el hecho ya era investigado por las autoridades correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Ahora, el testimonio de un capitán militar y de un sobreviviente, publicados en Elefante Blanco, proporcionaron más detalles sobre cómo ocurrió la tragedia en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

El capitán militar Elio “N”, dio su versión de los hechos ocurridos durante la madrugada del 26 de febrero.

De acuerdo con el militar al mando, 20 militares se encontraban realizando un operativo terrestre cuando escucharon disparos en alguna de las calles cercanas.

Éstos procedieron a buscar de dónde provenían los disparos cuando avistaron una camioneta tipo pick up blanca que aceleró su marcha en cuanto vieron a los militares.

Por ello, los militares decidieron seguir la camioneta al resultar altamente sospechosa y más adelante observaron que el vehículo civil, conducido por los jóvenes , chocó contra otro vehículo estacionado.

Pese a eso, la camioneta siguió su marcha pero una cuadra más adelante se detuvo; momento en el que dos de los vehículos militares lo emparejaron.

En este punto, el capitán militar refiere que se volvieron a escuchar disparos en el área, por lo que los militares accionaron sus armas de fuego contra los jóvenes.

Esto sin haber recibido una orden directa del capitán y sin pruebas de que los jóvenes hubieran sido los responsables de las detonaciones.

El capitán militar narra que inmediatamente solicitó el alto al fuego y pidió al grupo de militares que se identificaran los que accionaron las armas; de los que fueron 4 elementos los responsables.

Asimismo relató que posteriormente revisaron el interior de la camioneta blanca, donde se encontraron a 5 de los 7 jóvenes muertos y no se detectó nada ilícito en su poder.

En tanto, Alejandro Pérez, joven sobreviviente, también proporcionó su testimonio a las autoridades federales que llevan a cabo la investigación.

El testigo relató que la noche del sábado 25 de febrero, acudió con sus amigos al bar Mister Pig, el cual abandonaron alrededor de las 5:00 horas del domingo 26 de febrero.

Los jóvenes se trasladaron de vuelta a sus domicilios a bordo de la camioneta perteneciente a Gustavo Ángel Suárez y entonces relata que fueron perseguidos por los militares.

A diferencia del testimonio del capitán militar, el sobreviviente señaló que los militares los siguieron, los chocaron y posteriormente los rafaguearon.

Alejandro Pérez se quedó a bordo de la camioneta y cuando descendió del vehículo, se arrodilló ante los militares, quienes debatían si lo matarían o no.

“Cuando se oyeron los balazos me quedé en la camioneta, ya después me bajé, al último, me puse de rodillas y escuchaba que decía que me mataran, cuando volteé para todos lados ya estaban todos muertos”.

Testimonio de sobreviviente