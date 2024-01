A meses de presentar su renuncia como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar dijo que no descarta la posibilidad de afiliarse a Morena.

Así lo indicó el ex ministro de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al señalar que hasta este martes 30 de enero, no forma parte de las filas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Sin embargo, el ahora colaborador en la campaña de Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones 2024, declaró que no tiene descartada la posibilidad de afiliarse al partido.

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea durante su última conferencia de prensa como ministro presidente de la SCJN (Galo Cañas Rodríguez)

Arturo Zaldívar no es militante de Morena, pero no lo tiene descartado

Al señalar que hasta este momento no se ha afiliado a Morena, el ex ministro de la SCJN, Arturo Zaldívar, confesó que no descarta integrarse formalmente a las filas del partido.

En la sexta reunión plenaria de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Zaldívar recordó que en la actualidad se desempeña como integrante del consejo asesor de Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre si ya forma parte de las filas del partido, el ministro en retiro del máximo tribunal del país, dijo que no tiene descartada ninguna posibilidad en un futuro.

Lo anterior debido a que destacó que su estatus actual en torno al partido y las labores que presta, no implica que no exista la posibilidad de que en un futuro decida concretar su militancia en Morena.

Incluso, dejó abierta la opción y dejó entrever sus deseos de integrarse formalmente al partido, toda vez que señaló que en un futuro podría afiliarse, si es que el partido lo acepta.

🔴 Dice el exministro de la #SCJN Arturo Zaldívar, que no está afiliado a Morena — aunque no descarta hacerlo en el futuro — y que sólo forma parte del consejo asesor de Sheinbaum.

📹vía @politicomx pic.twitter.com/CP4gfMPeWe — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) January 31, 2024

Arturo Zaldívar es parte del equipo de Claudia Sheinbaum

Cabe destacar que luego de renunciar a la SCJN, Arturo Zaldívar se integró al equipo de Claudia Sheinbaum, como integrante del consejo asesor de la candidata rumbo a las elecciones 2024.

El domingo 3 de diciembre, Claudia Sheinbaum presentó a los integrantes del equipo que coordinarán su proyecto de nación 2024-2030, entre ellos el ex ministro Arturo Zaldívar.

Sobre dicho consejo asesor, la candidata de Morena explicó que se encargará de organizar las mesas de trabajo para recopilar propuestas rumbo a las elecciones 2024.

Al ser parte del equipo de Claudia Sheinbaum, ha defendido el proyecto de la ex jefa de Gobierno e incluso afirmó que la candidata será “la mayor intelectual de izquierda” del mundo.