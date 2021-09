Arturo Zaldívar asegura que jueces actúan con independencia

México.- El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, aseguró que jueces federales actúan de forma independiente e imparcial.

El mensaje de Arturo Zaldívar en Twitter hace alusión a la negativa del juez de distrito Gregorio Salazar Hernández para que la Fiscalía General de la República (FGR) detenga a 31 científicos acusados de delincuencia organizada.

“Las y los jueces federales seguirán actuando con independencia e imparcialidad”. Arturo Zaldívar

Arturo Zaldívar defiende a jueces de ser independientes

A través de un mensaje en Twitter, el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, defendió a jueces por ser independientes de los demás poderes.

El ministro Arturo Zaldívar dijo que el Poder Judicial de la Federación (PJF) cumple con su papel y responde a la sociedad.

“De esta forma, el PJF cumple con su función constitucional y responde a las exigencias de la sociedad. Todos los derechos para todas las personas”. Arturo Zaldívar

El mensaje de Arturo Zaldívar en contexto con la polémica del Conacyt

Aunque el mensaje de Arturo Zaldívar es generalizado y no habla en particular de ningún problema, su lectura no puede obviarse de la polémica de la entorno a la investigación de la FGR contra científicos, académicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Ayer 22 de septiembre el juez de distrito Gregorio Salazar Hernández negó de forma definitiva la solicitud de la FGR para ordenar la aprehensión de 31 científicos y exfuncionarios del Conacyt por supuesta delincuencia organizada.

Tras la negativa, la Fiscalía dijo que intentará por tercera vez intentar aprehender a los 31 científicos que son acusados por el Conacyt, dirigido por María Elena Álvarez-Buylla .

“Se volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan”. FGR

El caso ha provocado la condena e indignación de integrantes de la comunidad científica, e incluso de entidades de alto prestigio como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Ayer, el rector de la UNAM, Enrique Graue, consideró como un “despropósito” la investigación lanzada en contra de los científicos, en tanto que un grupo de consejeros de la misma casa de estudios también salió en defensa de los acusados.