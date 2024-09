Arturo Ávila, diputado de Morena, llamó privilegiado a Carlos Loret de Mola en el noticiero de YouTube

Arturo Ávila, diputado federal y vocero de la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), llamó privilegiado a Carlos Loret de Mola en pleno noticiero de LatinUS en YouTube.

Todo ocurrió durante la transmisión En Vivo, cuando el periodista se encontraba entrevistando al legislador morenista por la sesión de la Cámara de Diputados en el Deportivo Magdalena Mixhuca.

Y es que Carlos Loret de Mola cuestionó los motivos por los cuáles se pretende aprobar la reforma al Poder Judicial, con lo que Arturo Ávila aseveró que quienes están en contra solo lo hacen por “tener miedo a perder privilegios”.

Arturo Ávila, diputado de Morena, llamó privilegiado a Carlos Loret de Mola tras asegurar temor por la aprobación de la reforma al Poder Judicial

Con motivo de la reforma al Poder Judicial, Carlos Loret de Mola entrevistó para su noticiero de LatinUS en YouTube al diputado de Morena, Arturo Ávila.

El periodista preguntó si dicho proyecto era una intención de “destruir” la República de la manera en la que la conocemos, con el objetivo de construir una diferente.

A esto el diputado y vocero de la bancada de Morena en el Congreso señaló que era la opinión del presentador , pues la intención de la reforma era otra completamente diferente.

Argumentó que la intención del partido guinda era “separar al poder económico del poder judicial”, además de “llevar a cabo el deseo del pueblo”, pues manifestó que eso representa la victoria que obtuvo Morena y aliados en las pasadas elecciones 2024.

No obstante, Carlos Loret de Mola puntualizó que solo en Bolivia se eligen a los ministros mediante el voto popular, por lo que preguntó si esta situación no era una muestra de que el proyecto no funcionaba a nivel mundial.

A ello Arturo Ávila insistió que quienes se oponen a la reforma al Poder Judicial es porque le tienen “miedo al pueblo”, toda vez que acusó que no quieren perder supuestos privilegios .

Cabe señalar que al hacerlo el diputado llamó privilegiado a Carlos Loret de Mola, a quien incluyó dentro de las personas con privilegios que se oponen al proyecto.

“Pues mire, Carlos, a mi me da la impresión de que a ustedes, especialmente a unos pocos, a unos cuantos a los que han sido privilegiados, les da mucho miedo el pueblo. Le tienen un enorme miedo al pueblo. Arturo Ávila

En #Loret de @latinus_us también estuvo el vocero de los diputados de @PartidoMorenaMx, @arturoavila_mx.

Dijo que es un día de mucha felicidad por cumplirle a los mexicanos desmontando al Poder Judicial.

Así se puso la entrevista: pic.twitter.com/IiVSBASy6w — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) September 4, 2024

México será ejemplo en el mundo con la reforma al Poder Judicial, asegura Arturo Ávila

Tras llamar privilegiado al periodista Carlos Loret de Mola, por mencionar que solo en Bolivia los ministros son electos por el pueblo, Arturo Ávila aseguró que México será ejemplo mundial con su reforma al Poder Judicial.

El vocero de los diputados de Morena manifestó que dicha iniciativa es una nueva etapa para México, la cual no tendrá comparativa alguna.

Arturo Ávila no dudó al señalar que muchos otros países podrían copiar el proyecto de la reforma al Poder Judicial, tras asegurar que se trata de un nuevo modelo para todo el mundo.

“Es una nueva etapa, no va a tener ninguna comparación (reforma al Poder Judicial). Sin duda vamos a dar un ejemplo en el mundo. Es más, te garantizo que muchos otros países van a seguir este nuevo modelo de Poder Judicial”. Arturo Ávila

Arturo Ávila, diputado de Morena, llamó privilegiado a Carlos Loret de Mola en el noticiero de YouTube (Captura / LatinUS )