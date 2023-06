Andrea Chávez Treviño, diputada federal de Morena e integrante de la campaña de Adán Augusto López en Morena, respondió a los señalamientos que aseguran que su familia viajó de Ciudad Juárez a la Ciudad de México (CDMX) en un avión de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

A través de Twitter, Andrea Chávez emitió su respuesta, en donde aseguró que se trata de una “guerra sucia” en su contra en redes sociales.

Sin embargo, la diputada morenista y afín a Adán Augusto López en el proceso interno para la elección del candidato presidencial de Morena, no dio una respuesta clara a las acusaciones.

Acusan a familia de Andrea Chávez de usar presunto avión de la Sedena

A través de redes sociales circula la fotografía en donde, aseguran, la familia de Andrea Chávez viaja en un jet privado.

En la foto, se observan a quien sería el papá de Andrea Chávez y otras dos mujeres, presuntamente familia de la diputada, viajando en lo que parece ser un avión privado.

No obstante, durante la difusión de la foto también se indica que, presuntamente, el avión en el que viajaban los familiares de Andres Chávez es de Sedena.

E inclusive apuntan a Adán Augusto López de prestar dichas aeronaves no solo a la diputada morenista, sino a sus familiares y amigos.

No conforme con utilizar aviones del ejército como taxis particulares... @Adan_Augusto también se los prestaba a la familia de @AndreaChavezTre para viajes personales.



Como se ve en este vuelo de Ciudad Juárez a CDMX...



Uber Sedena® pic.twitter.com/LLrTD7Zslk — vampipe ⍨ (@vampipe) June 26, 2023

Andrea Chávez responde a señalamientos en su contra

Ante los señalamientos, Andrea Chávez emitió un tuit en donde aseguró que “los conservadores” insisten en realizar sus campañas de desinformación y guerra sucia en redes sociales.

Además, dijo que no le soprende dicha situación, pues afirmó que la calumnian “porque durante estos años no han construido nada que puedan presumir o defender”.

Además, indicó que los opositores a la 4T están agresivos y violentos por el miedo que les causa el saber que no regresarán al poder.

La respuesta de la diputada morenista no fue tomada a bien por los cibernautas, quienes le exigieron que no esquive la acusación en su contra y de respuestas claras de si es o no su familia la que viaja en ese avión.

Además, piden que aclare si el avión es de la Sedena o no, y en caso de que no sea de la dependencia federal también explique porqué no es congruente con la “austeridad republicana”.