Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya se va a Palenque y se despide en la clausura de la 87° Convención Nacional Bancaria celebrada en Acapulco, Guerrero.

El presidente aseguró que ya no va a estar en la próxima convención pues en cinco meses termina su mandato, por lo que se despidió de manera anticipada y agradeció a los banqueros ya que lo han tratado con respeto.

De igual manera, AMLO destacó las dirigencias de la Asociación de Bancos de México antes de irse a Palenque y despedirse en la Convención Nacional Bancaria.

Este viernes 19 de abril de 2024 se realizó la clausura de la 87° Convención Bancaria en Acapulco, Guerrero.

En el evento, AMLO dijo que ya no va a estar en la próxima convención pues se va a Palenque en cinco meses, cuando termine su mandato como presidente constitucional de México.

Por esta razón, el presidente se despidió de manera anticipada y agradeció que lo han tratado con respeto, por lo que consideró que fueron correspondidos en ese aspecto.

Agradezco mucho, yo ya no voy a estar en la próxima. Ya me voy a Palenque en cinco meses, me despido de ustedes por anticipado. Me han tratado muy bien, con respeto, y considero que ha sido correspondidos. Les he tratado también con respeto y he cumplido los compromisos que hice desde el inicio de mi gobierno.

AMLO en la Convención Nacional Bancaria 2024