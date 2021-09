AMLO vuelve a recibir cartas credenciales de embajadores sin banda presidencial

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recibió el martes 14 de septiembre en Palacio Nacional las cartas credenciales de 17 nuevos embajadores.

Contrario a lo que indica la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, durante el acto AMLO no portó la banda presidencial.

Esta situación generó una serie de críticas en contra de AMLO en redes sociales, donde usuarios le recriminaron por hacer caso omiso a la ley.

En su cuenta de Twitter, AMLO compartió fotos donde se le ve posando con los nuevos embajadores que despacharán en México. Al respecto, destacó en un mensaje:

Los embajadores que le presentaron sus credenciales a AMLO fueron:

Las fotos permitieron a internautas percatarse de que AMLO no usó la banda presidencial, como lo indica la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales en su artículo 35:

La ley precisa que el Presidente de la República tendrá la obligación de llevar la banda presidencial en cuatro actos:

Ante ello, hubo usuarios de redes sociales que le reclamaron a AMLO por no respetar la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales:

“Y la banda Presidencial? Ya se que a ti no te interesa pero tu me representas ante esas personas y debes cumplir y hacer cumplir la Ley eso dijiste cuando tomaste protesta luego entonces porque rayos no cumples con la Ley te demando que lo hagas”

@jaolivaresa