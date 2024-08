El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se siente orgulloso de vivir en México y decidió compartirlo a través de un video en las redes sociales del gobierno federal.

AMLO concluirá su mandato presidencial el 30 de septiembre para dar paso al gobierno de la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien a prometido continuar con la Cuarta Transformación de la vida pública.

A 44 días para que concluya su periodo como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, AMLO celebró que el pueblo esté empoderado.

A través de las redes sociales del Gobierno de México, se compartió un video en el que se escucha al presidente defender AMLO a la ciudadanía y mostrar su aprecio y orgullo por el pueblo.

AMLO reconoce que la gente “es mucha pieza” y resalta que “ya cambio la voluntad del pueblo” gracias a lo que llama la “revolución de las conciencias”.

“¿Por qué no aceptan que el pueblo no es tonto? Nada más que la gente esta muy consciente, es mucha pieza. Siempre he venido diciendo, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, ya cambió la voluntad del pueblo, se llama: Revolución de las consciencias”

AMLO