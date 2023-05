“Ya tenemos las pruebas”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al anunciar que hará llegar información al presidente de China, Xi Jinping, sobre que su país sí trafica con fentanilo hacia México, luego de que llegara un contenedor con esa sustancia al Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Así lo anunció en su conferencia mañanera de este 5 de mayo desde Puebla, en la que recordó que cuando envió una carta a China, respondieron que no trafican con fentanilo, pero quedaron abiertos a que México ayudara a probar la teoría.

AMLO dijo que esta nueva información que va a entregar a China lo hace de manera respetuosa, pensando en las vidas que se pierden en Estados Unidos, más allá de las diferencias entre esas dos naciones.

“Contestaron de que ellos no ... exportaban fentanilo... y que si nosotros podíamos ayudarles también, en muy buenos términos, a probar de que llegaba fentanilo de China. Ya tenemos las pruebas, un cargamento llegó de un puerto de China, en un contenedor, al Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán” AMLO

AMLO pedirá a China que no dejen salir fentanilo de sus puertos

AMLO abundó que van a pedir a China información del origen del fentanilo y hará la petición para que no salga de de esa país si no es el que se utiliza con fines médicos. En este caso se trataba de la droga y no para uso como medicamento.

“Entonces se hizo todo el análisis de laboratorio y muy respetuosamente vamos a enviar esta información con la misma solicitud de que nos ayuden a informarnos cuando salgan estos químicos y si es posible que ellos impidan que estos químicos salgan de sus puertos, que solo se permita que salgan pues sustancias o fentanilo utilizado para fines médicos, que no es el caso que se detectó” AMLO

Cargamento de fentanilo que llegó al Puerto de Lázaro Cárdenas Michoacán, salió de Qingdao, China

Qingdao, China, fue el puerto del que salió el cargamento con fentanilo que llegó al Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, dijo que el contenedor tuvo una parada en Busan, Corea del Sur, pero ahí no fue abierto, por lo que ubican su origen desde China, únicamente.

El secretario de Marina detalló que perros detectaron un cargamento sospechoso por lo que lo analizaron al menos un par de veces, tres laboratorios:

Laboratorio de Alta Especialidad dedicado a detectar sustancias ilícitas

Laboratorio de la Aduana

Laboratorio de Cofepris

El contenido venía en 600 bultos de una resina de combustibles que “son unas bolitas” con 35 kilos cada bulto.

Volvieron a hacer los análisis y se comprobó que “el producto viene contaminado con fentanilo y metanfetaminas”.

AMLO enmarcó esta nueva petición de información con la visita de legisladores de Estados Unidos, de los dos partido, que dijo no tienen fines politiqueros y que pidieron se investigue en Asia el origen del fentanilo que llega a Estados Unidos y mata a 100 mil jóvenes cada año.

AMLO insiste que tiene amistad con China y diálogo con Estados Unidos

AMLO insistió en que el intercambio con China es respetuoso y que no olvida la relación de amistad de México con ese país, como la tiene con todo el mundo.

Recordó que China apoyó a México en la pandemia con ventiladores y equipos de protección cuando escaseaban en México, ello además de vacunas.

“Estuvieron legisladores de Estados Unidos con nosotros en un plan de cooperación, serios, responsables... me pidieron de que interviniéramos con el gobierno de China para que se controlara lo de la llegada de fentanilo de Asia, suponiendo de que el fentanilo se enviaba de Asia y en especial de China. Le escribí una cara al presidente Xi (Jinping), que siempre ha tenido con nosotros un trato respetuoso. Me acuerdo y no nos vamos a olvidar del gobierno de China cuando la pandemia, que no teníamos equipos y ellos nos mandaron equipos de protección a médicos y enfermeras, nos mandaron ventiladores, vacuna, se lo vamos a vivir agradecidos, vamos a estar siempre agradecidos con ellos.” AMLO

¿”Los Chapitos” son repsonsables o no de la crisis de fentanilo en Estados Unidos?

Este tema se da en el marco de las acusaciones de Estados Unidos contra “los Chapitos”, hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán por “inundar” su país con fentanilo.

No obstante, ellos han respondido recientemente con una carta que nada de lo que se dijo al anunciar cargos en contra de dos de los hijos, son verdad: