El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció en la mañanera de hoy que no ha cumplido todos sus compromisos de campaña pero de 100, 98 ya fueron cubiertos.

De acuerdo con el mandatario, sólo queda pendiente resolver el caso de Ayotzinapa, así como la descentralización de los las instituciones federales.

AMLO aseguró que ha cumplido muchos más de 100 compromisos pero aún le faltan 2, desde la conferencia mañanera de hoy 21 de junio de 2022.

El presidente AMLO aseguró que ha cumplido más de 100 compromisos en lo que va de su mandato, y no sólo a los que se comprometió desde la plancha del Zócalo capitalino.

Sin embargo, reconoció que se equivocó cuando afirmó que habían sido cubiertos 99, pues no solo le hace falta resolver el caso de los normalistas de Ayotzinapa, sino la descentralización.

“Hace unos días yo me equivoqué y dije que de 100 compromisos que había hecho en el Zócalo, había cumplido 99, de los 100. He cumplido muchos más de esos 100, pero de los 100, no son 99, son 98: es Ayotzinapa y precisamente lo de la descentralización que no hemos podido cumplir”