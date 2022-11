El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se aferra a echarle la culpa a los presidentes de gobiernos anteriores como Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, asegura que no tiene amnesia.

Estas declaraciones las dio AMLO en su conferencia mañanera de este jueves 17 de noviembre, cuando recordó un par de eventos que se vivieron en gobierno anteriores como su desafuero.

También estos comentarios los hizo a propósito de cuál era su opinión del presidente saliente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, ya que AMLO aseguró que las cosas han cambiado, aunque no les gusten a los conservadores.

AMLO recuerda que un pasajero en un avión le dijo que ya no le echara la culpa a los presidentes anteriores

En este sentido AMLO recordó que hace unos días que un pasajero en un avión le dijo que ya no le echara la culpa a los presidentes anteriores.

A lo que el presidente actual de México cuestionó cómo es que no les iba a estar echando la culpa y cómo es que no iba a estar recordando lo que sucedió en el pasado, ya que aseguró que al no hacerlo estaría negando lo que pasó y tendría amnesia por conveniencia.

“No, ¿cómo no les voy a echar la culpa?, ¿cómo no voy a estar recordando lo que sucedió?, estaría yo negando el pasado y con amnesia por conveniencia” AMLO

Por lo que AMLO resaltó lo que pasó con los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y con Ernesto Zedillo a quienes señaló de empezar a constituir el “PRIAN”.

Además señaló a Carlos Salinas de Gortari como la persona que empezó a darle gubernaturas al Partido de Acción Nacional (PAN), como las de Chihuahua o Baja California, aunque AMLO dijo que no es que las hayan ganado.

Pero recordó que en el mismo día de la elección para gobernador en Baja California se llevó a cabo la elección de gobernador en Michoacán con Cristóbal Arias y acusó al ex presidente Carlos Salinas de Gortari de haber dado órdenes para que se quemaran las boletas electorales.

Adicionalmente lo señaló por haber cometido fraude electoral, así como reprimir al pueblo de Michoacán.

Ante esto, es que AMLO apuntó que Carlos Salinas de Gortari le empezó a dar poder al PAN.

En el caso de Ernesto Zedillo también lo acusó de haberle dado todo el poder al PAN a través de nombramientos de procuradores, jueces y magistrados.

Asimismo acusó a los jueces de protegerse entre ellos, además de tener “partidos” dentro de la Suprema Corte.

Ante esto es que AMLO al decir nuevamente si las cosas han cambiado con Arturo Zaldívar dijo que sí, ya que al menos con él en los informes se ha mencionado la palabra corrupción, algo que no sucedía antes.