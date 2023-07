El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) salió en defensa de la diputada morenista Andrea Chávez, quien ha sido blanco de críticas en las últimas semanas.

Y es que el periodista Raymundo Riva Palacio aprovechó los escándalos que ha atravesado la diputada, como el viaje privado de su familia en un presunto avión del ejército, para lanzarse en su contra.

Pues en su columna titulada “La debacle de Adán Augusto” acusa a Andrea Chávez de ser muy cercana al extitular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Por dichas menciones, AMLO se pronunció a favor de la diputada morenista en su conferencia mañanera de hoy 7 de julio.

El presidente de México aseguró que Raymundo Riva Palacio calumnia sin tener ningún recato, y agregó que cada que escribe se lanza en contra de Andrea Chávez.

De manera que AMLO cuestionó con qué “calidad moral” puede lanzarse en contra de ella e insultarla , si él fue uno de los que “estuvo” con Carlos Salinas de Gortari en el gobierno “más corrupto” de México.

En ese sentido, el presidente dijo que a Raymundo Riva Palacio “debería darle vergüenza” el hacer ese tipo de comentarios y creerse el paladín de la “libertad y la democracia”.

Por último, AMLO solicitó que los dueños de los medios de comunicación exijan a sus periodistas, analistas, columnistas y quienes trabajan para ellos actuar con ética y no calumniar a las personas.

“Que quienes utilizan ese medio público concesionado actúen con apego a un código de ética. Por qué no les piden que actúen con absoluta libertad, pero que no calumnien, que se apeguen a la verdad, que no dañen el prestigio de las personas, que respeten.”

AMLO