El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respaldó a Luis Cresencio Sandoval luego de que fue señalado por tener un departamento en la exclusiva zona de Bosque Real, en Huixquilucan, Estado de México (Edomex).

AMLO aseguró que los medios sólo buscan atacar a su gobierno con polémicas, pues dijo que tiene plena confianza en Luis Cresencio Sandoval, un hombre “honesto e incorrptible”.

Sus declaraciones se dieron durante la conferencia mañanera de hoy 18 de mayo, luego de que Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) sacó un reportaje del departamento de lujo del titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

En dicho reportaje, se acusa que el General compró el departamento por 9 millones de pesos, aunque supuestamente los inmuebles en dicha zona y con las mismas caracteristicas valen desde 21 mdp.

Además, señalan que la persona que fue propietaria del departamento en Bosque Real, y quien vendió a Sandoval el inmueble, se hizo adquisidora de un contrato en Sedena por más de 300 mdp, aunque después quedó mal con la dependencia federal.

AMLO aseguró que las investigaciones que realizan en contra del General, son producto de Claudio X. González y de la agencia estadounidense que financía a MCCI.

Ello, dijo el presidente, porque actualmente Estados Unidos ya no puede hacer lo que quiere con las Fuerzas Armadas mexicanas, tal como lo hacían en sexenios anteriores.

“Porqué los ataques a las Fuerzas Armadas y en este caso al General, porque antes hacían lo que querían, les permitían todo, se llegó al extremo de que la agencias de Estados Unidos mandaban en la Secretaría de Marina, imagínense eso, ya se puso orden, no es así, México no es una colonia, no es un protectorado de ningún gobierno extranjero”

AMLO