¿AMLO regresó a la mañanera tras su tercer contagio de Covid-19, debido a la pijamada del PAN en la Cámara de Senadores? El presidente mencionó varias veces el tema.

A su regreso este 28 de abril a las mañaneras tras varios días de ausencia, AMLO habló de forma reiterada sobre la pijamada que el PAN realizó en la Cámara de Senadores.

En la que es hasta la fecha se trata de su conferencia mañanera más larga , el presidente abordó distintos asuntos, pero la toma de tribuna fue el que más lo ocupó.

Y es que a lo largo de las 3 horas y 36 minutos de la mañanera de hoy viernes 28 de abril, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mencionó 7 veces el asunto de la pijamada del PAN.

AMLO no demoró mucho en hablar sobre la pijamada del PAN en la Cámara de Senadores, pues a los pocos minutos y sin ninguna pregunta de por medio, mencionó el tema.

En su primera mención sobre el bloqueo que la oposición realiza en defensa del INAI, el presidente se lanzó en contra de dicho organismo, pues lo calificó como “bueno para nada”.

Sin ahondar al menos en ese primer momento en la pijamada en la Cámara de Senadores, AMLO aseguró que el INAI se trata de un organismo que sirve para “simular” que se combate la corrupción.

Algunos minutos más tarde , ocurrió la segunda mención de la pijamada que el PAN ejecutó en la Cámara de Senadores en protesta por las intenciones de dejar inoperante al INAI.

A pesar de criticar los motivos de la toma de tribuna, AMLO defendió la acción, pues incluso dijo que espera que se queden más tiempo en el plantón y hasta acampen.

Sin embargo, aprovechó para burlarse de acciones de protesta que la oposición ha realizado de forma previa, ya que recordó el plantón del FRENA en el Zócalo de la CDMX.

Por lo anterior, incluso alentó, aunque de forma irónica, a las y los senadores de oposición para que aguanten más tiempo en su protesta y bloqueo que iniciaron ayer 27 de abril.

“Qué bien que están ahí los senadores y ojalá se queden más tiempo en el Senado, ahí en plantón, que acampen ahí para que vean lo que se siente, no vayan a salir como los de Frena, que vinieron aquí al Zócalo y no tardaron porque no están acostumbrados, puro ‘fifí’ (...)

Hay que decirles: senadores, aguanten; senadoras, aguanten; legislador, aguanta, el pueblo se levanta; sigan defendiendo la corrupción, sigan defendiendo los privilegios, ahí la llevan”

AMLO