El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) redujo la cifra de candidatos asesinados en las elecciones de México 2024, y aseguró que solo fueron 6 casos.

En la conferencia mañanera de hoy 14 de junio, AMLO señaló que no es verdad que son 60 los candidatos que fueron asesinados durante las elecciones 2024 en México, como señalan algunos medios y personas.

En cambio, aseguró que las elecciones 2024 han presentado menos candidatos asesinados que sus antecesoras , y acusó que solo ocurre una campaña de desinformación en México.

No obstante, el conteo de medios de comunicación señala que fueron entre 29 y 34 los candidatos asesinados durante las elecciones 2024 en México, además de un centenar que sufrió atentados.

Desde Palacio Nacional y al hablar de las elecciones México 2024, AMLO dijo que durante su gobierno ha sido atacado fuertemente por medios de comunicación y opositores, y que incluso se ha desinformado a la población en cuestiones como la violencia que atraviesa México.

Pues según señaló el presidente, personas le han cuestionado “¿por qué hubo 60 candidatos asesinados?” durante el proceso de las elecciones 2024 en México, que concluyó con los resultados de la jornada del 2 de junio.

¿Quién era Socorro Irma Andazola, candidata de Morena en Baja California que murió? No se sabe la fecha de su muerte

Sin embargo, AMLO minimizó la situación y redujo la cifra de muertos, pues aseguró que solo hubo 6 candidatos a un cargo popular asesinados, y que fueron menos que los que se contabilizaron durante las elecciones de:

“La violencia, y hablo con gente que se supone están informados y me dicen por qué hubieron 60 candidatos asesinados, y les digo no, no hubo 60, creo que fueron 6, y fueron menos que la elección del 21, y menos que la elección del 18, y menos que la elección del 12, y menos que la elección del 6.

Entonces es una desinformación”.

AMLO