El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recomendó a Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México S. A (AHMSA), que no espere el término de su sexenio para rescatar a las empresa de las altas deudas que tiene, sobre todo con dependencias de gubernamentales.

AMLO dijo en su conferencia mañanera de este lunes 28 de agosto que seguramente le están recomendando esperar que termine el sexenio de AMLO para que el el siguiente, quien llegue a ser presidente o presidenta, lo rescate.

AMLO a Alonso Ancira: El pueblo no permitirá rescate público de Altos Hornos

AMLO pidió que acepte que su ciclo ya terminó, además de que el pueblo no va a permitir rescates privados con dinero público.

“Él debería de aceptar que ya terminó su ciclo y que acepte que empresas con más capacidad financiera, administrativa, se hagan cargo de Altos Hornos y de esa manera se vuelvan a recontratar a los trabajadores y que se llegue a acuerdos con proveedores a los que se les debe y que se vaya saneando, pero no se puede... poner vino nuevo en botellas viejas. Él debe entender que ya se terminó su ciclo y de esa manera nosotros ayudamos a reestructurar la deuda que se tiene con la Hacienda Pública” AMLO

Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México (Rogelio Morales / Cuartoscuro)

AMLO ofrece reestructurar deuda de Altos Hornos pero plantea salida de Alonso Ancira

AMLO dijo que no se va a condonar la deuda pero que se puede ayudar a reesctructurarla por las deudas ante varias dependencias, entre ellas:

SAT

Pemex

CFE

IMSS

Infonavit

AMLO dijo que convocaría a inversionistas para que se garantice dinero nuevo y echar a andar la empresa en beneficio de los trabajadores que fueron despediros y que no tienen prestaciones.

“No podemos condonar la deuda, pero sí se pueden nuevos inversionistas que garanticen que van a destinar recursos, dinero fresco para echar a andar de nuevo la empresa”, manifestó.

AMLO insiste que es una equivocación de Alonso Ancira espere a que termine el sexenio

AMLO insistió que Alonso Ancira quiere seguir dominando Altos Hornos y que por ello no hay nuevos inversionistas porque el “señor no cede” a pesar que hubo un manejo administrativo malo que dejó sin trabajo a muchas personas.

“Está esperando equivocadamente que yo me vaya, esperando que quien llegue le va a condonar la deuda o va a utilizar dinero del presupuesto para rescatarlo, eso va a ser muy difícil, que se de hacia adelante, no lo va a permitir el pueblo ya eso no se va a acepar y también un consejo, la recomendación, que no les crean a los que los engañan y les dicen no te preocupes ya se va a ir Andrés Manuel...”