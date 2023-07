El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó haber discriminado a Santiago Creel por su piel blanca y color de ojos claros desde su conferencia mañanera del jueves 20 de julio.

Esto lo hizo desde su nueva sección de la mañanera llamada “No lo digo yo”, donde mostró un video del panista y posible aspirante presidencial del Frente Amplio por México de Va por México que acusa a AMLO de discriminarlo.

Santiago Creel es de los 13 de 19 aspirantes que siguen en la contienda del proceso interno de Va por México rumbo a las elecciones 2024.

Xóchitl Gálvez no ha juntado 17 millones de firmas para su candidatura en Va por México; el video que circula es falso

Para ser parte de estos aspirantes, Santiago Creel tuvo que estar de acuerdo en el método donde se pide que se recolecten hasta las 150 mil firmas según este proceso.

De las que se siguen reuniendo, tanto Santiago Creel como los otros posibles candidatos a la presidencia de México.

La razón de esta discriminación según el video de declaraciones de Santiago Creel, es por su color de su piel blanca y el color de sus ojos azules.

Donde también aclaró que ha sido objetos de ataques, tanto él como su familia, pero sobre la discriminación por su color de piel y ojos, Santiago Creel aclaró que sufre de una “discriminación inversa”.

Agregó que “el pueblo es de él y que todos los demás ni a pueblo llegamos”, además acusó al presidente de México de tener un vicio de “perversidad psicológica”, de confrontar y hacer las cosas con sentimiento de odio y venganza.

Desde su conferencia mañanera, AMLO aclaró que él no sabía que existe la discriminación inversa ni que ha atacado a su familia o ha atacado a Santiago Creel por el color de su piel o de sus ojos.

“Bueno, nada más aclarar que yo no sabía que había discriminación inversa, es nuevo para mí eso. Lo más importante es que yo nunca he atacado a su familia ni he hablado del color de su piel o sus ojos”

AMLO