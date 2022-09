“El presidente AMLO quiere usar las fuerzas armadas como lo hizo Felipe Calderón en su época donde le declaró la guerra al narco”, así lo expresó el ex diputado federal Porfirio Muñoz Ledo.

En su cuenta de Twitter, Porfirio Muñoz Ledo escribió que AMLO pretende utilizar las fuerzas armadas en funciones de seguridad internas, como en la época de Felipe Calderón, que declaró la guerra al narco.

Por ello, el expresidente de la Mesa Directiva de la Cámara Diputados recordó que los soldados y marinos “no son corcholatas” sino ciudadanos y servidores público.

Asimismo, Porfirio Muñoz Ledo expresó que los partidos políticos y la sociedad civil deben dialogar con los soldados y marinos con el fin de conocer su posición.

“López Obrador pretende utilizar a las fuerzas armadas en funciones de seguridad interna, como en la época de Felipe Calderón que declaró “LA GUERRA AL NARCO”. Olvida que los soldados y marinos no son “corcholatas” sino ciudadanos y servidores públicos”. Porfirio Muñoz Ledo

Porfirio Muñoz Ledo dijo que AMLO quiere usar las fuerzas armadas como Felipe Calderón en la guerra contra el narco. (Porfirio Muñoz Ledo / Twitter)

Usuarios critican a Porfirio Muñoz Ledo por su comentario hacia AMLO y las fuerzas armadas

Como era de esperarse, diversos usuarios criticaron al ex legislador Porfirio Muñoz Ledo por su comentario de AMLO y las fuerzas armadas.

De acuerdo con cibernautas de Twitter, Felipe Calderón uso al Ejército contra el actual presidente de la República Mexicana y éste dicen, usará a la Guardia Nacional contra la oposición.

“La diferencia Porfirio es que Felipe Calderón utilizó al ejército para enfrentar a C.O. @lopezobrador_ ha demostrado que al C.O. lo respeta, lo empodera y le deja hacer todo, a cambio de política a favor de @PartidoMorenaMx. La GN militarizada la usará vs. opositores”, fue uno de los comentarios en la publicación.

Usuarios critican a Porfirio Muñoz Ledo por su comentario hacia AMLO y las fuerzas armadas (@ZERIM78 / Twitter)

Comentarios de Porfirio Muñoz Ledo por iniciativa de AMLO para que Guardia Nacional pase a la Sedena

Cabe señalar que los comentarios Porfirio Muñoz Ledo se dan luego del pasado 2 de septiembre se enviará una iniciativa a la Cámara de Diputados para se aprobará en fast track el pase de la Guardia Nacional a la Sedena.

La propuesta, enviada por AMLO, fue aprobada la madrugada del 3 de septiembre por la Cámara de Diputados y actualmente es discutida en el Senado de la República este 7 de septiembre.