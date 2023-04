El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió que México contará con un sistema de salud en México “mejor” que el de Dinamarca. El mensaje fue dirigido a la oposición integrada por PRI, PAN y PRD.

Las declaraciones de AMLO se dieron en el contexto de la preinauguración del hospital materno-infantil IMSS Bienestar en Juchitán de Zaragoza en el estado de Oaxaca.

“Vamos a dejar un sistema de salud pública de primera. Se ríen de mí los adversarios opositores, conservadores, corruptos, cuando digo que vamos a dejar un sistema de salud como el de Dinamarca, dicen: ‘jajaja’, se ríen”, dijo AMLO.

Otros proyectos del presidente, como el Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas han sido cuestionados por su viabilidad. “No saben que soy hombre de palabra y no va a ser como el de Dinamarca, ya lo pensé bien, va a ser mejor”, dijo el presidente.

IMSS (Cuartoscuro / Instituto Mexicano del Seguro Social)

AMLO anuncia contratación fija de 125 mil médicos

AMLO también informó sobre el estatus de médicos y profesionales de la salud que cuentan con contratos temporales. El presidente estuvo acompañado del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara y Zoé Robledo, director del IMSS.

Durante la del hospital materno-infantil IMSS Bienestar en Juchitán de Zaragoza, AMLO explicó que 125 mil médicos, así como otros profesionales de la salud, serán contratados de manera definitiva.

El presidente aseguró que el IMSS contará con especialistas, equipo médico y medicinas para todas las personas que aún no cuentan con seguridad social.

Plan Nacional de Salud IMSS-Bienestar en Guerrero (Presidencia / Presidencia)

AMLO anuncia convocatoria para que jubilados se integren de nuevo al sistema de salud

AMLO informó sobre una convocatoria para 10 mil especialistas jubilados que busquen integrarse de nuevo al sistema de salud. “Unos chamacos” de entre 55 y 65 años de edad, dijo.

En el evento recibió mensajes de apoyo durante el evento. De hecho, una persona le gritó “¡Seis años más!” y el presidente le respondió “No eso no, yo soy maderista, es sufragio efectivo no reelección”.

“Ya terminaré mi ciclo y estoy contento porque hay relevo generacional y va a ser muy difícil dar marcha atrás a lo que hemos avanzando”, aseguró el presidente a un año de cerrar su sexenio.

AMLO aprovecho el evento para hablar de la sucesión presidencial en 2024:

“Hay relevo generacional, estoy satisfecho con eso, vamos a seguir adelante, ya cierro mi ciclo, me voy a jubilar. No hay que tenerle mucho apego al dinero y al poder, la felicidad es estar bien con uno mismo”. AMLO