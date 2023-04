Ante la probable desaparición de Notimex, su directora, Sanjuana Martínez, podría pasar al gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) o a alguna dependencia federal.

Así lo confirmó AMLO en su conferencia matutina de este viernes 14 de abril: “Todavía no sabemos, pero en una de esas sí, o sea no en el gabinete, pero invitarla”.

Argumentó que la consideraría para otra dependencia, pues considera que Sanjuana Martínez es una funcionaria inteligente, trabajadora y buena periodista, aunque reconció que diversas personas opinan lo contrario.

AMLO confirmó la intención de desaparecer Notimex, dado que su gobierno “no necesita de una agencia de noticias” como en otros sexenios, a los que llamó “la época de los boletines y la prensa oficial”, y ahora para ello tiene la conferencia mañanera.

“Se está llegando a un acuerdo, porque nosotros no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno. Eso era de la época de los boletines y la prensa oficial y oficiosa... ya no hay eso. Desde que entramos hay un conflicto laboral, pero no es algo que nos haga falta como gobierno, tenemos la mañanera”

AMLO