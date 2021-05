AMLO presume ser el presidente con mayor aprobación

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presumió en las redes sociales del gobierno federal que tiene el 56% de aprobación por la ciudadanía.

De acuerdo con la encuesta de SIMO Consulting y publicada por El País, AMLO es considerado el mejor presidente sobre

Felipe Calderón

Enrique Peña Nieto

Por otra parte, Enrique Peña Nieto fue considerado como el peor presidente por el 52% de la ciudadanía , un porcentaje similar al de la aprobación que tiene AMLO.

AMLO presume tener mayor aprobación que los últimos dos presidentes de México (Gobierno de México/ Facebook)

El País: AMLO polariza a la sociedad

De acuerdo con El País, la encuesta de SIMO Consulting refleja que los mexicanos están polarizados debido al “afán (de AMLO) por marcar agenda” con la “omnipresencia” que suponen las conferencias mañaneras.

La encuesta marca que la sociedad mexicana se encuentra dividida en dos bloques, y demuestra el clima electoral de México pues de los encuestados

49% votaría por el bloque liberal

25% votaría por el bloque conservador

26% no votaría

En el 26% de los que no votaría, se conjugan aquellos que no se identifican con la dicotomía promovida por AMLO así como quienes tal vez lo harían de no verlo como una manera de dividir más al pueblo.

Además, El País asegura que la polarización se puede ver desde la desaprobación hacia el sexenio de Enrique Peña Nieto en comparación con la aprobación de AMLO pues en ambos casos es la mitad de la sociedad mexicana.

Señala también que esta “mitad polarizada” es fomentada por el discurso público de AMLO que comparte rodos los días desde el inicio de su mandato.

AMLO es considerado el mejor presidente por la ciudadanía según SUMA Consulting (SUMA Consulting/ Twitter)

División se marca respecto a la posible ampliación del mandato de AMLO

La encuesta refleja además la marcada división en las preferencias de la sociedad mexicana en cuanto a la posibilidad de una ampliación del mandato de AMLO.

En las preguntas centradas en la posible continuidad de su mandato, ya sea por reelección o por extensión de mandato, se observó que el

48% a favor de extensión de mandato

48% en contra de extensión de mandato

47% a favor de reelección

48% en contra de reelección

Sin embargo, AMLO ha negado tener la intensión de mantenerse en el cargo después de sus 6 años de mandato y aseguró que se jubilará en 2024.

La encuesta se SUMA Consulting fue realizada a 2 mil personas entre el 190 y 14 de mayo de 2021 con una población objetivo de hombres y mujeres con credencial para votar vigente.