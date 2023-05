El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó su declaración patrimonial, que un día antes despertó el interés público ate la aclaración de ciertos ingresos por la Pensión del Bienestar y los ingresos por uno de sus libros.

Durante la conferencia mañanera de este lunes 29 de mayo, AMLO confirmó que ya recibe la Pensión del Bienestar desde 2022, por lo cual tiene acumulados 19 mil 310 pesos .

Sobre la Pensión del Bienestar, AMLO dijo que a todos les tocará sin importar que tengan ingresos o no, pues en el Estado de Bienestar los derechos son universales.

“También aquí aprovecho para aclarar porque se dio a conocer lo de mi manifestación de bienes y de inmediato salió que di a conocer que ya recibo la tarjeta de adulto mayor y es cierto.. ya la recibo porque ya me corresponde”

AMLO recordó que no tendrá pensión por ser presidente, como sucedía en años anteriores, por lo cual juntará todos sus ingresos para poder vivir cuando termine su mandato.

“Yo no voy a recibir pensión del gobierno como recibían los anteriores presidentes, voy a reunir mis tiempos de trabajo para recibir mi pensión del ISSSTE, que tienen tope y de eso voy a vivir porque no soy millonario, porque nunca he tenido en mi vida el propósito de acumular riqueza”