AMLO: Pregunta de la revocación de mandato “está muy complicada” y necesita “traductores”

El presidente Andrés Manel López Obrado (AMLO) aseguró que la pregunta de la revocación de mandato es muy complicada y necesita traductores.

De acuerdo con el mandatario, la pregunta aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es muy confusa, por lo que llamó a la población a buscarse “un buen traductor” para entenderla.

Desde la conferencia mañanera del 2 de febrero, AMLO recordó que la SCJN no aprobó el cambio a la pregunta de la revocación de mandato por lo que “de todas maneras no está clara la pegunta”.

“Hicieron tan complicada la pregunta de la consulta que, primero, no se conoce, la gente no sabe si va a ser sí o no, entonces pedirles a todos que busquen un buen traductor, porque eso tiene que ver con los expertos, para que no se vayan a equivocar al momento de ir a votar”

AMLO