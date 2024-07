El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lanzó una serie cuestionamientos a sus críticos desde Palacio Nacional; “¿qué tengo que ver con Hitler?”, expresó López Obrador.

Durante su conferencia mañanera de hoy jueves 4 de julio, AMLO respaldó a Secretaría de Gobernación por realizar una solicitud de juicio político en contra el juez Rodrigo de la Peza López, titular del Juzgado Noveno Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México (CDMX).

Al juez De la Peza López se le acusa de violar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) al ordenar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el nombramiento de dos magistrados de la Sala Superior.

Este y otros temas generaron una serie de cuestionamientos del presidente de México hacia sus opositores.

AMLO explicó que la reforma al Poder Judicial es necesaria por casos como el anterior y otros pues explicó que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) violan la Constitución Política al percibir un sueldo mayor al del presidente.

En ese sentido, López Obrador criticó la postura de sus opositores al considerar innecesaria una reforma al Poder Judicial, “o como el señor Carlos Alazraki que dice no se dan cuenta de que vivimos en una dictadura...”.

AMLO lanzó una serie de cuestionamientos hacia sus críticos tras hacer referencia a Carlos Alazraki y la supuesta dictadura que vive el país según el publicista. En ese sentido, el presidente se desmarcó de dictadores históricos como Adolfo Hitler, Benito Mussolini o Augusto Pinochet.

Sin embargo, López Obrador no solo hizo referencia a dictadores de otros países como Francisco Franco, ya que también se dijo al margen de personajes como Agustín de Iturbide, el primer emperador de México, Antonio López de Santa Anna, quien se reeligió once veces como presidente de México, o Carlos Salinas de Gortari, considerado el “padre de la desigualdad moderna en México” por la privatización de los servicios públicos en su sexenio.

“¿Yo qué tengo que ver con Iturbide? ¿En qué me parezco a Santa Anna? ¿Cuál es mi similitud con Porfirio Díaz? ¿Qué tengo que ver con Carlos Salinas de Gortari? Bueno, internacional, ¿qué tengo yo que ver con Hitler o con Mussolini o con Franco o con Pinochet?

En ese sentido, el presidente hizo referencia a sus orígenes y convicciones:

“Yo soy de Tepetitán, Macuspana, Tabasco. Y soy demócrata, de verdad, no hipócrita porque quiero que sea el pueblo el que mande en México y decida en México. No una oligarquía, no una minoría rapaz, ambiciosa, corrupta, hipócrita, clasista, racistas, etc”

AMLO