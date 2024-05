“Mis hijos no son corruptos”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y retó a sus adversarios a presentar pruebas sobre acusaciones de corrupción en contra de su familia.

AMLO dijo durante su conferencia mañanera de este 20 de mayo que los integrantes de la derecha de todo el mundo son unos “viles calumniadores”.

Agregó que aunque salgan la DEA, Anabel Hernández y otros a hacer afirmaciones, siempre lo hacen sin pruebas.

“Corrupción de mis hijos ¿pruebas, dónde están? Mis hijos no son corruptos y demuéstrenme lo contrario, los desafío, porque si no, ademas lo doy por asentado, son unos viles calumniadores nuestros adversarios del bloque conservador porque así es la derecha en todo el mundo, son muy falsarios, muy hipócritas, muy corruptos, clasistas, racistas, desde luego son nuestros adversarios, no nuestros enemigos. A nosotros antes y hasta ahora, los conservadores nos daban trato de enemigos a destruir, no de adversarios a vencer”

