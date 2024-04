Un reportero de Latinus fue captado en video en medio de acciones de acoso contra Epigmenio Ibarra para que respondiera preguntas en torno a una investigación; “no hablo con calumniadores”, le respondió el periodista y productor televisivo.

El 26 de enero de 2024, Latinus aseguró en una publicación que Epigmenio Ibarra “ha recibido un trato privilegiado del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) en el crédito de 150 millones de pesos que le otorgó en 2020″.

Esta información fue presentada por el periodista Carlos Loret de Mola, quien calificó a Ibarra como “el propagandista estrella de López Obrador”, y replicada por el expanista Felipe Calderón en sus redes sociales, quien acusó al productor de ser un “ladrón”.

“Epigmenio Ibarra ha robado a México. Es un ladrón. Le regalaron como “préstamo” 150 millones de pesos de dinero de los mexicanos, cuando miles de microempresas mexicanas quebraban sin apoyo del gobierno. No los va a devolver, como prometió, en 2024. Le han perdonado una deuda multimillonaria, además de impuestos que no paga. Sólo se ha dedicado a hacer series idealizando a narcos y al gobierno, en especial a ysq. (las series son distintas, no es una sola)” Felipe Calderón

El propio Epigmenio Ibarra, quien ha sido bastante crítico del narcogobierno que encabezó Genaro García Luna durante la administración de Felipe Calderón, respondió de esta manera:

“Me honra que Felipe Calderón el hombre que se robó la presidencia, que traicionó a la patria y por órdenes de Washington nos impuso la guerra, el cómplice de García Luna, el genocida; se sume a la campaña de calumnias en mi contra. No he de soltarlo hasta que pague por sus crímenes” Epigmenio Ibarra

Puntualmente, la publicación de Latinus señala lo siguiente:

“Bancomext ha modificado cinco veces el contrato crediticio original entregado a Argos Comunicación para suavizar sus condiciones. De esta forma, le amplió el periodo de pago de cuatro años a más de siete. Originalmente, Epigmenio Ibarra debía liquidar el crédito de 150 millones de pesos en este año, pero ahora tiene oportunidad de pagarlos en noviembre de 2027″ Latinus

Epigmenio Ibarra le hace el feo a Latinus: “Con calumniadores y mercenarios de la información, no hablo”

Epigmenio Ibarra rechazó hablar con un reportero de Latinus, quien instó al productor a responder por la investigación en la que supuestamente ha recibido un trato privilegiado de Bancomext por un préstamo de 150 millones de pesos.

En redes sociales circula un video, del cual no se precisa el lugar ni la fecha en que fue registrado, en el que Epigmenio Ibarra se niega a responder a un periodista de Laintus:

“Yo no hablo con panfletos (...) No es investigación; nada es investigación. Con calumniadores y mercenarios de la información, no hablo” Epigmenio Ibarra

Latinus: ¿quiénes están detrás de este medio?

La dirección editorial de Latinus fue tema de una investigación de Sin embargo el 29 de marzo de 2021, en la cual se reveló que al frente de dichos cargos están Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, hijo y yerno de Roberto Madrazo respectivamente.

“Detrás de Latinus, la plataforma que tiene como estrellas al periodista Carlos Loret de Mola y al actor Víctor Trujillo, hay un amasijo de políticos y empresarios que incluye a la exsubsecretaria Patricia Olamendi; a su hijo, Miguel Alonso, y al secretario privado del Gobernador Silvano Aureoles, Marco Antonio Estrada Castilleja. Pero el poder lo tienen Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, hijo y yerno de Roberto Madrazo Pintado, el rival político del Presidente Andrés Manuel López Obrador desde Tabasco” Sin embargo

Además del control que ejerce el grupo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sobre Latinus, la empresa de información cuenta con inversionistas como la ex subsecretaria Patricia Olamendi y su hijo Miguel Alonso.

Esta información fue corroborada por el propio Roberto Madrazo, actual integrante del PRI, en entrevista con Ciro Gómez Leyva el 29 de marzo de 2021, quien dijo lo siguiente:

“Algo se escribe hoy, las versiones de que tú eres el dueño y quien financia un proyecto que ha sido muy exitoso, que es el proyecto de Latinus, Roberto”. Ciro Gómez Leyva

Roberto Madrazo respondió:

“Efectivamente, como tú decías, cómo podemos convocar que la gente se mueva, yo creo que con ese tipo de acciones, generar reflexión, generar debate, abrir espacios como estos donde se pude desnudar lo que el Presidente hace en as mañeras para no tocar las realidades que el país vive, los problemas que el país enfrenta (...) Vemos un Presidente que no tiene conocimientos, convertido en un agitador social. Él ataca y con sus medios, conexiones, y sus subordinados para atacar. Y el ataque a Latinus lo esperábamos. se veía venir, que atacaría a Alexis, mi yerno, a Federico, mi hijo, por estar trabajando en este esfuerzo, algunos de manera directa”. Roberto Madrazo

Ciro Gómez Leyva: Son ellos dos los que dirigen el proyecto.

Roberto Madrazo: Básicamente, junto con otro equipo. Tienen ya tiempo haciéndolo de manera exitosa.

Ciro Gómez Leyva: Porque ves que dicen: cuáles son las manos oscuras que mueven Latinus. En el medio lo sabemos de hace mucho tiempo

Roberto Madrazo: No es algo oculto. Es algo que se conoce. Han hecho uso de esta libertad de crítica, de expresión, para poder señalar los temas centrales de la crisis en la que estamos.

Ciro Gómez Leyva: ¿No los han intimidado, Roberto?

Roberto Madrazo: No, hasta ahora no. Pero no estamos exentos de que esto pueda pasar y que pueda generar un enojo en el Presidente.

Ciro Gómez Leyva: Nada más para cerrar lo de Latinus: ¿Cómo te sientes tú? Me imagino que tú formas de un consejo asesor.

Roberto Madrazo: No, fíjate que no. No estoy involucrado con ello. No directamente. Básicamente ellos están impulsando el proyecto de diversas tomas, un proyecto que busca recrear cosas para el debate.

No obstante, el 30 de marzo de 2021, Latinus publicó un comunicado, bajo el títutlo "Al costo que sea", con el cual se negó tanto la investigación de Sin embargo como la confirmación de Roberto Madrazo respecto al financiamiento del medio de comunicación: