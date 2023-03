Al presumir la apreciación del peso mexicano respecto al dólar, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a burlarse del comediante Chumel Torres por haber sugerido comprar dólares al inicio del actual gobierno federal.

Otra vez, AMLO se burló de Chumel Torres, a quien llamó “economista”, por haber recomendado a sus seguidores comprar dólares al insinuar que con el gobierno morenista se iba a disparar el precio de la moneda estadounidense.

AMLO dijo en la conferencia matutina de hoy 6 de marzo que entiende los ataques de Chumel Torres y otros comunicadores, pues no tendrían publicidad si no se lanzan contra él y su gobierno.

“¿Se acuerdan lo que decía Chumel... el economista?, que no se vaya a enojar... dicen ‘compren dólares’, a ver, ponle ahí lo que decía Chumel. Los entiendo, porque no tendrían publicidad si no nos atacan a nosotros. Ya somos una fuente de financiamiento para algunos medios y articulistas”, comentó el presidente de México.

AMLO insinúa que Chumel Torres debe indemnizar a quienes compraron dólares por su culpa

AMLO insinuó que el comediante Chumel Torres debería de pagar las indemnizaciones correspondientes a todas las personas que compraron dólares tras su recomendación en redes sociales.

En la conferencia de este lunes, el presidente proyectó el tuit de Chumel Torres en el que recomienda adquirir dólares luego del anuncio de la renuncia del entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, y por ende, prever un panorama económico adverso.

“Ah, cuando renunció Urzúa... ‘dos palabras: compren dólares’. ¿Y quién va a pagar ahora las indemnizaciones a los que compraron dólares?”, se mofó AMLO del tuitero.

La nueva burla de López Obrador a Chumel Torres llega luego de que el 3 de marzo pasado, el peso mexicano bajó a 17.98 pesos por unidad de dólar, algo que no sucedía desde 2017; lo que el mandatario no podía dejar de presumir.