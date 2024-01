El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió a las críticas de Víctor Trujillo con su personaje “Brozo”, con lo que siguió con la pelea iniciada con el comunicador.

Desde la conferencia mañanera del 15 de enero, AMLO aseguró que este comunicador antes “era más fino” en sus críticas.

Esto luego de que Brozo asegurara que en las elecciones 2024 se va a decidir entre una ‘dictadura’ o la democracia.

El presidente AMLO aseguró desde su mañanera del lunes que, a diferencia de lo que dice Brozo, no hay una dictadura en México.

Esto luego que durante el TeneBrozo del 12 de enero, el comunicador asegurara que durante las elecciones del 2 junio se va a votar entre una dictadura o la democracia.

Asimismo, Brozo hizo énfasis en que es el “momento de los ciudadanos” y aseguró que durante los comicios se decidirá cómo se vivirá en el país “durante los próximos 20 años”.

“Hoy más que nunca la ciudadanía es la estrella. No el viejito pedorro, no; no la señora calca, no; ni siquiera Xóchitl…Tenemos todos los elementos para decidir qué es lo que queremos y dejar muy claro qué es lo que no queremos…Aquí nada más hay de dos sopas, o se vota por la dictadura o se vota por la democracia”

Brozo