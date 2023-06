El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se pronunció en su conferencia mañanera de hoy martes 13 de junio para que las corcholatas puedan ir a medios reaccionarios como Carlos Loret de Mola.

Esto tras la controversia que se generó con Marcelo Ebrard, ex secretario de Relaciones Exteriores al acudir en una entrevista con Ciro Gómez Leyva, un periodista al que AMLO ha lanzado críticas.

La polémica nace del hecho de que en los lineamientos de Morena para seleccionar a su coordinador o coordinadora de la transformación de cara a 2024, hay un apartado especial para los medios reaccionarios que dice:

“Evitar participar en medios reaccionarios, conservadores, adversarios de la Cuarta Transformación y partidarios del viejo régimen”

Por lo que al acudir el ex canciller con Ciro Gómez Leyva no fue bien recibido por algunas personas, sin embargo aunque no existe una lista como tal de los medios a los que las corcholatas no deberían de acudir, Citlalli Hernández, secretaria general de Morena señaló a LatinUS y Reforma como malas opciones.

Mientras que otras de las corcholatas como Gerardo Fernández Noroña sí pidió al partido una lista de medios de comunicación a los que no tengan que acudir.

AMLO dice que está prohibido prohibir que las corcholatas no puedan estar con medios reaccionarios

Luego del debate sobre si se rompió o no uno de los lineamientos de Morena para las elecciones 2024, AMLO dijo en su mañanera que está prohibido prohibir que las corcholatas no puedan estar con medios reaccionarios.

Aunque el presidente de México acusó que está más que demostrado que los medios de información son de manipulación y que estos están al servicio de la oligarquía, agregó que estos medios tienen una actitud política reaccionaria.

AMLO sostuvo que son pocos los medios de comunicación que en la actualidad son independientes, mencionó que la mayoría de los medios tiene un partido por lo que defienden intereses.

Somos libres el que quiera ir con Loret de Mola que vaya: AMLO

En esta misma declaración sobre los medios, AMLO comentó que cada corcholata es libre de con cualquier medio y el que quiera ir con periodistas como Carlos Loret de Mola que vaya, pero advirtió que lo haga con precaución a modo de broma.

“Pero por encima de todo, somos libres el que quiera ir con Loret de Mola que vaya, nada más con cierta precaución”

