El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), basó su discurso por el 85 aniversario de la Expropiación Petrolera en la soberanía de México, por lo que aprovechó para reiterar su rechazo a la propuesta de que el Ejército de Estados Unidos combata a los cárteles mexicanos.

Desde el Zócalo capitalino y ante medio millón de personas, AMLO dijo que la propuesta es “grilla” con fines “electoreros” de algunos políticos estadounidenses, por lo que advirtió que México no permite el intervencionismo.

Cabe recordar que la propuesta es para frenar el tráfico de drogas como el fentanilo y para combatir la violencia, que se ha ejemplificado con el secuestros de cuatro estadounidenses y el asesinato de dos de ellos en Tamaulipas.

“No puedo dejar de mencionar que en los últimos días algunos legisladores de Estados Unidos, acostumbrados a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, en plan propagandístico, diríamos aquí el lenguaje coloquial, con “grilla”, y con fines electoreros, politiqueros, sostuvieron que si no deteníamos el tráfico de fentanilo hacia la frontera norte ellos iban a proponer al Congreso de su país que ocuparan soldados norteamericanos nuestros territorios para enfrentar a la delincuencia organizada”

AMLO dijo que ya no son tiempos de “vínculos turbos” entre autoridades mexicanas y las agencias estadounidenses, por lo cual, no habrá permanencia de agentes estadounidenses en territorio mexicano.

Aprovechó para ejemplificar con Genaro García Luna y Felipe Calderón, al recordar la colaboración que principalmente el estimular de la entonces Policía Federal tenía con el gobierno de Estados Unidos.

“Primero quiero dejar de manifiesto que ya no es el tiempo de (Felipe) Calderón, ni de (Genaro) García Luna, que ya no es el tiempo de los vínculos turbios entre el gobierno de México y las agencias del gobierno de Estados Unidos.”

AMLO acusó que ello era una simulación y que actualmente sí se combate la delincuencia de todo tipo.

Tras calificar a esos políticos como “hipócritas” AMLO les recordó que México es un país soberano y que no se va a permitir el intervencionismo.

“Ahora no hay simulación, de verdad se combate a la delincuencia organizada y de cuello blanco porque no hay corrupción, no hay impunidad, ni existen relaciones de complicidad con nadie, pero lo más importante es que desde, aquí desde este Zócalo corazón político y cultural de México, le recordamos a esos políticos hipócritas e irresponsables que México es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos y que podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisotee la dignidad de nuestra patria. Cooperación, sí; intervencionismo, no”

