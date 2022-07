Durante la conferencia mañanera de hoy 6 de julio, AMLO compartió que no ha solicitado la remoción de Alejandro Gertz Manero de la FGR “porque no ha cometido delitos graves”.

A pesar de las constantes polémicas que ha atravesado el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, y de las especulaciones que describen al fiscal general como “intocable”, AMLO no considera su remoción.

Ya que, conforme a las palabras de AMLO, no ha sido comprobado que Alejandro Gertz Manero haya cometido delitos graves, por lo que la remoción no es una opción para él.

La declaración se da unos días después de que AMLO y Alejandro Gertz Manero se reunieron en Palacio Nacional para tratar su más reciente polémica, en la que se involucró a Emilio Lozoya.

En ésta se señaló que Alejandro Gertz Manero habría negociado con el papá de Emilio Lozoya, según audios filtrados.

Este miércoles en la conferencia presidencial AMLO aseguró que Alejandro Gertz Manero no es “intocable” pese a lo que especulan diferentes personajes, sin embargo, dijo que “no ha cometido delitos graves” para removerlo de su cargo.

Acorde a las palabras del mandatario federal, todos los servidores públicos deben actuar según la ley, pues de violar las normas serán acreedores a un enjuiciamiento.

En el caso del fiscal Alejandro Gertz Manero y las acusaciones que ha presentado, AMLO comentó que aunque él como presidente puede solicitar su remoción de considerar que ha cometido delitos graves, no lo hará.

Pues al criterio de AMLO, el fiscal general no ha cometido delitos graves, ya que sólo han existido denuncias pero no se ha remitido ninguna prueba que acredite lo señalado.

“Hasta donde yo tengo conocimiento el fiscal no ha cometido delitos graves y por eso yo no he solicitado la remoción del fiscal, así de claro”

AMLO