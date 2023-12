El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no existe una crisis de violencia en México.

Desde la conferencia mañanera del 13 de diciembre, AMLO aseguró que los hechos violentos ocurridos en Texcaltitlán, Estado de México y en Guerrero son la excepción y no la regla en el país.

Asimismo, resaltó que se requiere de mucho trabajo para combatir a la delincuencia que generó todo un aparato de control desde el gobierno de Felipe Calderón.

Pese a la insistencia de una reportera sobre la violencia que se vive en varios estados del país, el presidente AMLO aseguró que todos esos casos son la excepción y no la regla en su gobierno.

De acuerdo con el presidente, tanto el enfrentamiento que se registró en Texcaltitlán, así como los secuestros reportados en Guerrero, son casos que no implican una crisis de violencia en México.

AMLO aseveró que existe “como amnesia” en el país y la gente se ha olvidado de la crisis provocada por el narco-estado de Felipe Calderón que dio pie a la creación de los autodefensas.

Asimismo, resaltó que su gobierno ha logrado avances “poco a poco” pese a que sí están batallando.

Nunca igual, ya no es el tiempo, se produce como olvido, como amnesia de los autodefensas, ya no es igual…Durante el gobierno de Felipe Calderón…se estableció un narcoestado gravísimo porque eran los delincuentes, tanto los delincuentes de cuello blanco como la delincuencia organizada los que tenían el poder en el país, eso ya no sucede pero pues muchísimo tiempo del predominio de una mafia dominando México con todo un aparato de control y manipulación donde participaban muchos medios de comunicación…entonces ahí vamos, batallando, poco a poco pero vamos avanzando”

AMLO