AMLO: militares patrullan perímetro de su evento en Badiraguato

México.- El Ejército Mexicano realizó un operativo de seguridad y patrulló el perímetro donde el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tiene su evento en Badiraguato, Sinaloa.

De acuerdo con Milenio, un total de 5 camionetas artilladas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) patrullan el área del evento, en el cuartel militar de Badiraguato, donde AMLO se presenta.

Este evento forma parte de la gira de AMLO por Sinaloa, Durango y Nayarit, que inició este viernes 30 de julio con la mañanera del presidente de la República en Culiacán, Sinaloa.

AMLO, posteriormente, se trasladó a Badiraguato y luego seguirá a Durango. Finalmente tendrá eventos en Nayarit, que como se llevarán a cabo el 1 de agosto, día de la consulta popular para el juici a expresidentes, serán de carácter privado.

AMLO: “si no quieren mandar a sus hijos a la escuela, no los manden”

El presidente AMLO aseguró que las personas que se oponen al regreso a clases presenciales en agosto, que él propone, no deben mandar a sus hijos a la escuela si así lo desean.

AMLO explicó que no hay marcha atrás para el regreso a clases presenciales en agosto y esto no se hará por la fuerza, pero hay libertad de no mandar a los hijos a la escuela si así se desea.

“Vamos a ser respetuosos, nada se puede hacer por la fuerza. Se abren las escuelas, se regresa a clases, ¿no quieren que vayan sus hijos a las escuelas? Pues no los manden. Somos libres, pero sí tenemos que pensar en la importancia de la educación” AMLO

Si bien el regreso a clases no es obligatorio, es necesario para reponer lo perdido, indicó AMLO.

Con este fin llamó a los padres de familia y a maestros y autoridades educativas a ayudar a limpiar las escuelas en mal estado para que estén listas hacia agosto, fecha en que las clases presenciales serán retomadas según la propuesta de AMLO.

Este retorno a clases se da en medio de un alza en contagios producto de la tercera ola de Covid-19, que afecta a todo el país.