El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le pidió a Donald Trump que no lo “mande a la chingada” antes de tiempo, y lo dejó ver al leer la carta que será enviada al estadounidense.

Así lo compartió AMLO en la conferencia mañanera de hoy 24 de julio, en donde leyó la carta que le enviará al candidato Donald Trump para aclarar datos sobre la relación México-Estados Unidos.

El texto recopila información sobre los daños en caso de cerrar la frontera entre ambos países, la importancia del Tratado Económico y Comercial (T-MEC) entre México, Estados Unidos y Canadá, así como la relación de “amistad” entre los pueblos mexicano y estadounidense.

Sin embargo, la posdata de la carta fue la que causó risas entre los periodistas asistentes a la conferencia presidencial, pues en ella AMLO pidió a Donald Trump que no lo mande a “la chingada”.

La posdata que leyó AMLO en la carta dirigida a Donald Trump, pide al candidato presidencial estadounidense que no lo “mande a la chingada antes de tiempo”.

Esto luego de que el candidato estadounidense declaró hace días que AMLO se retiró de la presidencia de México, por lo que López Obrador quiso aclarar que su periodo presidencial termina hasta septiembre.

“Oiga, todavía soy presidente de México, termino hasta septiembre. Le aclaro porque hace unos días comentó que ya me había retirado”, escribió AMLO en la posdata de la carta.

Además, agregó “por favor, amigo, no me ande mandando a la ‘Chingada’ antes de tiempo”, ello con referencia al rancho que habitará tras dejar la presidencia de México, ubicado en Palenque, Chiapas.

La posdata de la carta de AMLO también envía un abrazo a Donald Trump , destacando lo extraño que resultaba para el candidato presidencial que López Obrador le dijera esas palabras cada que entablaban conversación, durante su anterior gobierno como presidente de Estados Unidos.

Aunque se ría y siempre le parezca extraño, ahí le va de nuevo otro abrazo”.

AMLO