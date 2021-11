El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que las Fuerzas Armadas van a distribuir medicamentos en el país para que estos no falten.

En la 112 Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), AMLO aseguró que las Fuerzas Armadas distribuirán medicamentos como las vacunas de ser necesario.

Con esta medida, los medicamentos no van a faltar en los centros de salud ni en los hospitales y aseveró que ese es el compromiso de su gobierno.

AMLO aseguró que el desabasto de medicamentos que hay en el país se debe a la corrupción en los mecanismos de compra.

Recordó que antes no se podía adquirir medicinas en el extranjero porque las leyes no lo permitían, cosa que cambión con su gobierno.

Sin embargo, destacó que aún hace falta crear un sistema de distribución para que los medicamentos lleguen hasta los hospitales y unidades médicas de las comunidades más apartadas como lo hace el “agua industrializada”.

“No sólo es comprar los medicamentos, que no se podían adquirir en el extranjero porque las leyes no lo permitían, ahora los podemos comprar en cualquier país todos los medicamentos; sino también tenemos que crear un sistema de distribución para que lleguen los medicamentos a hospitales, bueno, a centros de salud, a unidades médicas, así como llegan algunas mercancías que ahora no voy a mencionar o aguas industrializadas que llegas hasta las comunidades más apartadas, así queremos que lleguen los medicamentos”

El mandatario dijo que le costó mucho trabajo a su administración desmontar el “aparato monopólico” que tenía el control de las adquisiciones de medicamento.

Además, AMLO se comprometió a que para el final de su gobierno habr á acceso a la atención médica y medicamen tos para todos en el país.

El mandatario recordó que la salud es un derecho y no un privilegio , por lo que buscará “cumplir el sueño” de garantizar el derecho a la salud de manera gratuita.

En este tenor, aseveró que buscará que no falten los médicos y reconoció que existe un déficit de médicos generales y especialistas en el país.

Además, calificó como un “error garrafal” rechazar a jóvenes médicos que querían entrar a las escuelas de medicina con la excusa de que no pasaron el examen de admisión.

“Eso no era cierto. No es que no pasaran el examen de admisión, es que no había espacio, no había cupo, no había presupuesto”

AMLO