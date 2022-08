Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lanzó una indirecta a Morena luego de su proceso de elección interna cuando aseguró que hay “algunos que no quieren entender” que es el pueblo el que manda.

Desde la conferencia mañanera del 3 de agosto, el presidente lamentó que haya políticos que “se desubican” y no entienden que su trabajo es estar al servicio del pueblo y atenderlo con amor.

Algunos no quieren entender que el pueblo es el que manda: AMLO

AMLO aseguró que hay peleas entre actores políticos debido a que no han entendido que es el pueblo el que manda y que tener contactos en el ámbito no los hará llegar a un cargo.

Asimismo, dijo que es difícil intentar quitarles de la cabeza a algunos de los integrantes de Morena que el tiempo donde las palancas servían ya quedó atrás.

Asimismo, reconoció, tal como lo hizo Cilatlli Hernández, que son los nuevos integrantes de Morena, llegados de otros partidos, quienes se desubican y no aceptan que es el pueblo quien manda.

“Ah, que se pelea, bueno, puede ser que no lo hayan entendido porque son procesos que llevan tiempo…cómo quitarle de la cabeza a alguno que ya eso se quedó atrás. También por eso muchos se desubican. Porque no quieren aceptar que el pueblo manda, que es el soberano el pueblo y que si yo quiero, aspiro a ser representante del pueblo, pues necesito convencer al pueblo” AMLO

De acuerdo con AMLO, el no reconocer el verdadero poder del pueblo en la vida política del país es lo que provoca peleas y conflictos, incluso entre los miembros de Morena.

Cabe señalar que Ricardo Monreal no participó en la elección interna de Morena y se ha pronunciado en contra de lo que considera, es precampaña de los favoritos del presidente para las elecciones 2024.

Además, durante la elección interna hubo conflictos en las casillas, donde incluso se llegó a la violencia, como la quema de papeletas y enfrentamientos físicos.

AMLO: Ya no hay dedazo y eso molesta a algunos, asegura el presidente

Por otra parte, AMLO consideró que una de las molestias de los conservadores y otros políticos es que con su gobierno se acabó el dedazo.

El presidente recordó que, en la concepción conservadora, el pueblo no existía y la política era únicamente para los políticos.

Sin embargo, desde que Morena tomó el poder, ahora el principal protagonista es el pueblo, quien es el único que puede elegir a sus representantes.

“Una cosa son los dirigentes, la llamada clase política, entre comillas, y otra cosa son los ciudadanos, el pueblo. Antes, en la concepción conservadora, pues el pueblo no existía, la política la hacían los políticos, con sus enjuagues, sus acuerdos. Ahora no, ahora el protagonista principal es el pueblo, es la gente” AMLO

Por ello, AMLO dijo a los que “se desubican” y están ambicionando un cargo, deben convencer al pueblo que ellos son la opción y no a él, pues “ya no hay dedazo”.

“Entonces pueden estar arriba ambicionando cargos pero al final quien va a decidir es el pueblo, no voy a decidir yo…ya no hay dedazo” AMLO

Morena no se va a desbocar porque el pueblo tiene conciencia política: AMLO

Asimismo, AMLO aseguró que Morena no se va a “desbocar” porque la mentalidad del pueblo está cambiando y ahora tiene una mayor conciencia política.

Asimismo, dijo que el aporte de su movimiento e el tener un pueblo consciente y sin analfabetismo político.

“No (se va a desbocar)....Lo más importante es…el cambio de mentalidad de nuestro pueblo, en una mayor politización, concientización de nuestro pueblo. El pueblo de México es uno de los más conscientes del mundo, no hay analfabetismo político” AMLO

Por otra parte, aseveró que los partidos adversarios creen que al estar en contra de Morena van a contar con el apoyo de la gente.

Sin embargo, “el pueblo no es tonto”, sino el que piensa que el pueblo lo es y, mientras eso no cambie, los partidos de oposición no van a popder avanza.