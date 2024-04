El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó que su homologo estadounidense, Joe Biden no haya apoyado a México ante asalto de Ecuador a la embajada mexicana.

Desde su conferencia mañanera del martes 9 de abril, AMLO mostró nuevos videos del asalto de la policía de Ecuador a la embajada de México en ese país.

En este nuevo material, se observó las agresiones físicas que cometieron los agentes de seguridad ecuatorianos contra el personal de la embajada mexicana.

AMLO lamentó que Joe Biden, presidente de Estados Unidos no apoye abiertamente a México ante el asalto de Ecuador

Al ser cuestionado por la prensa mexicana sobre este asalto de Ecuador y el respaldo que ha recibido México de parte de la comunidad internacional, AMLO se lamentó de que Joe Biden, presidente de Estados Unidos no apoye abiertamente a los mexicanos.

El mandatario aseguró que hubo pronunciamientos muy ambiguos de parte de Estados Unidos y Canadá sobre este asunto.

Además, AMLO recordó que con ambos países, México es su socio comercial y vecino por lo que afirmó que la postura de estas naciones era indefinida hasta ahora.

“Hubieron pronunciamientos muy ambiguos ante este agravio en el caso de Estados Unidos y Canadá, somos socios comerciales, somos vecinos y fue muy indefinida su postura hasta ahora” AMLO

En el caso de Canadá, AMLO dijo que este país mencionó que el asalto de Ecuador a México, fue una “presunta violación”, y no dieron una postura clara como otras naciones.

Mientras que Estados Unidos sacó un comunicado de parte del Departamento de Estado en el que AMLO menciona que no se condenó la intromisión a la embajada de México en Ecuador.

Además de que en el mismo comunicado, Estados Unidos pidió la reconciliación de ambos países latinoamericanos, pero sin que condenara el ataque a la embajada de México.

Al mencionar este comunicado, AMLO lamentó que el presidente Joe Biden no se haya sumado a la condena internacional contra el asalto de Ecuador.

“Además no lo ha hecho el presidente Biden como lo hicieron otros mandatarios que se han expresado abiertamente” AMLO

Gobierno de AMLO cree que Estados Unidos quiere mantener una relación de amistad con Ecuador pese a asalto a México

Ante la respuesta de Estados Unidos sobre el asalto de Ecuador a la embajada mexicana, AMLO dijo que en su gobierno creen que el vecino país del norte pretende mantener una relación de amistad con los ecuatorianos pese al ataque que cometieron a México.

Bajo este argumento, AMLO sostuvo que no quieren que se siga aplicando en el continente Americano la doctrina Monroe (America para los americanos), reavivó que no está de acuerdo con qué se continue con esta práctica.

Pero dijo que aunque Estados Unidos no se llegara a pronunciar en favor de México, los americanos no tendrán problemas con la diplomacia mexicana, aunque dijo que no pueden dejar pasar un asunto así, y afirmó que no se quedarán callados y que lo informaría al pueblo mexicano.