AMLO lamenta la muerte de Alberto Baillères; no siempre coincidían, pero había respeto, recuerda

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó la muerte del empresario mexicano Alberto Baillères, el pasado 3 de febrero.

Antes de iniciar la sección de preguntas de la conferencia mañanera del 4 de febrero, el mandatario expresó sus condolencias para la familia del empresario.

Además, envió su más sentido pésame y abrazos a su esposa, María Teresa Gual, así como a todos sus familiares.

AMLO aseguró que conoció al empresario Alberto Baillères hace más de 20 años, cuando fue jefe de gobierno del entonces distrito Federal.

Asimismo, recordó que convivió mucho con él e incluso lo llegó a invitar a comer a su casa para hablar sobre la situación del país.

A pesar de tener una relación cercana, AMLO consideró que no siempre coincidieron pero siempre mantuvieron una relación de respeto.

“Conocí a don Alberto desde hace más de 20 años cuando me desempeñé como Jefe de Gobierno. Siempre platicábamos, convivíamos, me invitaba a comer a su casa, hablábamos de la situación del país, no siempre coincidíamos, pero mantuvimos una relación de respeto”

AMLO