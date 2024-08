El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) compartió que ya invitó a Beatriz Gutiérrez Müller a participar en una conferencia mañanera.

AMLO aseguró que, pese a no ser funcionaria pública, la Doctora Beatriz Gutiérrez ayudó a la Cuarta Transformación para su realización en el país.

Sin embargo, resaltó que la participación de su esposa, quien no tomó posesión del cargo honorario de presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), depende únicamente de la decisión de Gutiérrez Müiller.

El presidente AMLO reconoció el apoyo que ha recibido de su esposa, la doctora y académica Beatriz Gutiérrez, durante todo su mandato al frente de México.

De acuerdo con AMLO, está buscando que Beatriz Gutiérrez pueda participar en una conferencia mañanera para que sea reconocida por su ayuda para iniciar la Cuarta Transformación.

Resaltó que pese a no ser “formalmente” una servidora pública, pues tampoco aceptó el título de “primera dama”, ha sido de gran ayuda para la transformación del país.

“Yo quiero invitar a Beatriz que nos acompañe un día aquí, porque ya nos vamos y ella me ha ayudado mucho. No es servidora pública formalmente hablando: ella no es primera dama, ella no aceptó eso, tiene sus razones, pero me ha ayudado mucho en la transformación”

AMLO