El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) integró a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, a su larga lista de presidenciables de las elecciones 2024.

Durante la conferencia mañanera del jueves 19 de mayo, entre risas, AMLO dijo que lo “regañaron” porque no incluyó a Rosa Icela Rodríguez en su lista de presidenciales en la que ha mencionado a varios de los integrantes de sus gabinete durante la conferencia mañanera del 17 de mayo.

“Y Rosa Icela (Rodríguez) me ayuda, mucho... hasta me reclamaron ahora que dije que todos los que estaban podrían ser candidatos. No la mencioné a ella, también aprovecho, porque está haciendo muy buena labor”

AMLO