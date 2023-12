En su último acto público del 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó estar conforme con los resultados logrados en obras y finanzas públicas en lo que va de su gobierno.

Durante la inauguración del segundo tramo del Tren Maya de Cancún a Palenque, AMLO expresó que su administración está cerrando bien el año y pronosticó que así seguirá la última parte de su mandato presidencial: inaugurando más obras.

“(Cerraremos) bien, como estamos ahora, así imaginen que va a ser el cierre. No voy a exagerar... me conformo con estos resultados de ahora; es decir, que sigamos inaugurando obras”, dijo AMLO que se dijo contento por cómo está terminando el 2023.

A falta de nueve meses para finalizar su gestión, López Obrador reafirmó sus objetivos de consolidar los programas de bienestar, culminar las obras faltantes y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores al servicio del Estado.

El mandatario aclaró que las inauguraciones seguirán, pero hasta el mes de febrero por respeto al proceso electoral... aunque precisó que ello no significará que dejará de trabajar.

“Nada más vamos a inaugurar hasta finales de febrero. Eso no va a significar que se deje de trabajar, pero no van a haber inauguraciones, vamos a respetar la ley como siempre lo hemos hecho hasta que pasen las elecciones”

En contraste, AMLO admitió que no está satisfecho con los resultados en materia de seguridad, pese a haber reducido en 20% los homicidios dolosos en México.

Refirió que ha sido complicado reducir la incidencia delictiva que ―consideró― “nos dejaron muy arriba”, principalmente el rubros como homicidios dolosos, secuestro y robo de vehículos. Aunque señaló que el cierre del 2023 hubo una disminución considerable.

Apuntó que en este mes de diciembre hubo una disminución promedio cercana al 20 % en homicidios dolosos, así como que en lo que va de su administración la reducción ha sido también del 20 % en ese mismo delito en comparación con el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El presidente destacó que otro pendiente de su gobierno es el caso Ayotzinapa e insistió que él personalmente está coordinando la investigación, pues su intención es “entregar buenas cuentas” a los padres de los estudiantes desaparecidos.

AMLO descartó que seguirá en el poder detrás de Claudia Sheinbaum en el caso de que la precandidata morenista se alce con el triunfo en las próximas elecciones 2024.

Insistió que al término de su mandato se retirará de la política y pasará la estafeta a quien resulte electo. De paso, volvió a pronosticar que será Sheinbaum su sucesora.

Sin mencionarla explícitamente, López Obrador volvió a lanzar una serie de atributos que en su opinión definen a la exjefa de gobierno de la CDMX.

“Ya me retiro, me jubilo, cierro mi círculo y voy a entregar la estafeta, (...) ya voy a entregar la banda presidencial, y eso me tiene muy contento, a una persona trabajadora, una persona con mucho nivel académico, mucho nivel profesional, una persona con convicciones; es decir, comprometida con las causas del pueblo, con la justicia. Y voy a entregar la banda presidencial a una persona honesta y eso me tiene muy contento, estoy muy a gusto, es como un regalo para finalizar mi ciclo”

AMLO