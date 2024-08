El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que “en poco tiempo Claudia Sheinbaum será la mejor presidenta o presidente del mundo”, luego de asumir la titularidad de la Presidencia de la República el próximo 1 de octubre de 2024.

Durante su conferencia mañanera de hoy miércoles 7 de agosto, López Obrador fue cuestionado sobre la postura que adoptará Claudia Sheinbaum ante los medios de comunicación y las campañas de odio, mentiras y desinformación que puedan surgir en su sexenio.

En ese sentido, AMLO consideró la próxima presidenta constitucional como una persona “muy inteligente”. “todo lo relacionado con los medios y los grandes asuntos que se tienen que estar tratando lo va a manejar muy bien”, afirmó el presidente en Palacio Nacional.

AMLO dijo confiar en el papel de Claudia Sheinbaum durante la siguiente administración; durante su conferencia mañanera de hoy 7 de agosto, el presidente aseguró que la próxima mandataria federal superará en las mediciones al primer ministro de la India, Narendra Modhi, como la “mejor presidenta o presidente del mundo”.

López Obrador reconoció que Claudia Sheinbaum tendrá competencia con Narendra Modhi, a quien nunca pudo superar por “razones muy especiales que no quiero tratar ahora”, dijo.

AMLO asegura que capturas como el Mayo Zambada no acabarán con el narcotráfico en México

“Pero que se prepare el ministro Modhi, que es nuestro amigo, porque le va a ganar la próxima presidenta de México. Yo no pude, siempre me quede en segundo lugar en las encuestas. Solo en una ocasión, pero de manera transitoria, estuve medio punto arriba de él. Pero él arriba, siempre en las mediciones de una empresa consultora estadounidense: Morning Consult”

AMLO explicó que Claudia Sheinbaum no solo es una “mujer de Estado” sino una “mujer de nación”, además aseguró que su gobierno tendrá “mejoras” en comparación con el suyo pues explicó que la política de un país esta relacionada con su contexto y circunstancias.

En ese sentido, López Obrador se dijo optimista por la llegada de Claudia Sheinbaum; “ya hasta le podría entregar mañana”, declaró.

“Y en vez de que se altere la vida pública, no solo se mantendría sino que empezarían a verse mejoras, como va a suceder. Porque son circunstancias, la política es tiempo, a mí me tocó una etapa distinta, me tocó iniciar la transformación (...) Además muy poco tiempo y llega la pandemia, que tanto dolor y tanto daño nos causó”

AMLO