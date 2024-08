El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que si bien el llamado “lunes negro” muestra un momento de inestabilidad económica en el mundo, México está preparado.

Desde la conferencia mañanera del 5 de agosto, AMLO explicó que se presentó una “situación de inestabilidad” financiera derivada del desempleo en Estados Unidos.

Sin embargo, aseveró que las finanzas del país “están muy fuertes” gracias a las reservas del Banco de México (Banxico).

AMLO aseguró que México está preparado para resistir al “lunes negro” debido a que hay un “margen de protección” en Banxico gracias a que el país tiene finanzas muy fuertes.

Si bien reconoció que la divisa nacional sí sufrió una pérdida desde el jueves 1 de agosto por la actualización estadística sobre la tasa de desempleo en Estados Unidos, que ha incrementado; esta no es muy significativa.

“En el caso de México, hubo una pérdida para el peso, no muy significativa pero sí se incrementó hasta más de 19 pesos por dólar, esto no había pasado. De todas maneras…tenemos un margen de protección. No nos afecta tanto porque nuestras finanzas están muy fuertes”

AMLO