Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que el verdadero mesías en México es el pueblo, pues éste “es la voz de Dios”.

El mandatario aseguró esto en referencia a los dichos de la senadora Kenia López Ramadán, quien habló contra el Tren Maya y dijo que la obra va a cambiar el color del mal.

Desde la conferencia mañanera del 8 de abril, AMLO se burló de las declaraciones de la legisladora del PAN.

AMLO aseguró que el pueblo es el mesías que puede convertir “los infiernos en paraísos” porque es el mesías.

Luego de que compartió que visitará las Islas Marías, en Nayarit, afirmó que el lugar que fue utilizado como cárcel, ahora será un centro recreativo.

Asimismo, aseveró que la isla era un infierno, pero “cuando se es mesías”, todo puede convertirse en un paraíso.

AMLO aprovechó el anuncio de su viaje para burlarse de los comentarios de la senadora, quien aseguró que cambiará el “color turquesa del agua” con la construcción del Tren Maya.

A esto, el mandatario respondió que la voz de Dios es la voz del pueblo, y es éste el que puede cambiar el color del mar y volver paraíso cualquier infierno.

Esta no es la primera vez que AMLO se burla de los dichos de la senadora López, pues el pasado 6 de abril, el mandatario aseguró que no hay fundamentos para pensar que cambiará el color del mar.

Asimismo, aclaró que ese tipo de comentarios contra el Tren Maya, no son solo de la senadora sino del general del pensamiento conservador.

AMLO dijo que sus opositores “no tienen la capacidad para darse cuenta que los manipulan” y los engañan para pronunciarse en contra de su gobierno; además, reiteró que el agua del mar no va a cambiar de color.

“Estos cuates, ¿ves?... un gobierno ignorante y populista, eso es lo típico, no es la senadora... son millones, ese es el pensamiento conservador, es el discurso de siempre... los demás son nacos, no tienen capacidad para darse cuenta que los manipulan. Claro que no cambia el azul turquesa, ¿cuál es el fundamento?”

AMLO