En su conferencia mañanera de este lunes 19 de septiembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que le gustaría irse al infierno nada más para ver cuántos corruptos se encuentra.

Lo anterior, después de que el mandatario recordara que este fin de semana sus adversarios difundieron una campaña en su contra sobre su salud, e incluso aseguraron que el presidente de México se encontraba enfermo.

Ante esto, AMLO aseguró que él se encuentra muy bien de salud y que festejó las fiestas patrias del fin de semana pasado de buenas.

Esto a pesar de que señalaron que estaba muy enfermo, al grado de que su salud estaba tan desfavorecida que podría morir.

No obstante, el presidente de México, explicó que una simpatizante lo defendió pues explicó que si 15 de septiembre se levantó a las 4 de la mañana y estuvo despierto después de la ceremonia del Grito de Independencia 2022 y al día siguiente para el desfile militar se tuvo que levantar temprano.

Era natural que AMLO estuviera cansado el fin de semana, sin embargo reconoció que es el presidente de México con más edad en el cargo en la historia del país, pues est e próximo 13 de noviembre cumplirá 69 años de edad.

Asimismo, afirmó que se cuida ya que sigue tomando su medicamento para la hipertensión, el cual usa desde 2013, cuando sufrió un infarto y para prevenirlos.

Pero esta no sería la primera vez que se especula sobre sus enfermedades, porque en enero de este 2022, a AMLO se le practicó un cateterismo cardíaco para ver la salud de su corazón, del cuál salió bien.

A pesar de ello también se hicieron muchas suposiciones del estado de salud de AMLO.

Después de tocar el tema de su salud, AMLO afirmó que este fin de semana, también recibió comentarios que hasta le deseaban la muerte, y como destino final el infierno para el presidente de México.

A lo que AMLO respondió de manera irónica que le gustaría irse al infierno sólo para ver a cuántos corruptos se encuentra.

“A veces digo que nada más por eso me gustaría ir al infierno, a ver cuántos de estos me encuentro por allá, de estos santurrones, hipócritas, nada más por eso me gustaría ir allá”

AMLO