El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que durante su gobierno las reglas para elegir a candidato de Morena no van a ser como en los gobiernos anteriores.

Desde la conferencia mañanera del 5 de junio, AMLO reiteró que en su gobierno se acabaron los tapados y resaltó que se mantendrá la encuesta como método para elegir al candidato del partido que fundó.

Asimismo, el presidente aseveró que si esperan que él sea quien señale al próximo candidato al final, pues “no va a haber dedazo”.

El presidente AMLO recordó que, a un año de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales de 2024, las reglas para la elección del candidato de Morena son claras.

AMLO resaltó que es importante afianzar la democracia como forma de gobierno y forma de vida, por lo que será la gente quien elija al candidato de su partido y resaltó que, si alguien busca que él señale al candidato, lo tendrá que hacer sentado.

“El dedazo, el tapado, la imposición, barrer con todos eso y eso aplica para todos y para los partidos en la selección de los candidatos. No es que yo voy a poner al candidato de Morena, no, no va a haber dedazo, va a ser la gente, van a ser los ciudadanos los que van a decidir”

AMLO