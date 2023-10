El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que México no tiene que pedir permiso para realizar alguna donación de petróleo a Cuba, como parte de las acciones para ayudar a la isla.

Desde la conferencia mañanera del 16 de octubre, AMLO dijo que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha sido muy respetuoso de las desiciones de México.

Asimismo, reiteró que se va a apoyar en todo al pueblo de Cuba ante el bloqueo económico del que sufren.

De acuerdo con el presidente AMLO, el gobierno de Estados Unidos es muy respetuoso de las desiciones que México toma.

Sin embargo, resaltó que ningún gobierno extranjero tiene porqué oponerse a que México ayude “en todo lo que pueda” al pueblo de Cuba y “lo vamos a hacer”.

AMLO resaltó que no debe quedar ninguna duda de que su gobierno va a ayudar a Cuba porque “es un pueblo que está padeciendo un bloqueo inhumano e injusto” y ante dicha circunstancia, no se le va a dar la espalda.

Asimismo, el presiden reiteró que México no tiene porqué pedir permiso a ningún país extranjero porque “somos un país libre, independiente, soberano”.

“Son muy respetuosos de nosotros el gobierno de Estados Unidos, el presidente Biden…En todo lo que nosotros podamos ayudar al pueblo de Cuba lo vamos a hacer para que no les quede ya ninguna duda, incluido petróleo, porque es un pueblo que está padeciendo un bloqueo inhumano e injusto y nosotros no podemos darle la espalda y no tenemos que pedirle permiso a ningún gobierno extranjero”.

AMLO