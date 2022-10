El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó como terrible el legado de Carlos Salinas de Gortari como presidente de México, ello luego de que se diera a conocer que obtuvo la nacionalidad española.

Durante la conferencia mañanera de hoy 31 de octubre, AMLO dijo que ni el propio Carlos Salinas de Gortari se da cuenta de que es “mal visto” por la gente.

AMLO aprovechó para recordar la acciones de Carlos Salinas de Gortari que hicieron que lo considere el “padre de la desigualdad moderna” de México.

AMLO dijo que no solo Carlos Salinas de Gortari, sino Ernesto Zedillo y otros exfuncionarios no se dan cuenta que son “mal vistos” por la sociedad

Y es que dijo que antes estaban acostumbrados a hacer cualquier acto de corrupción sin que perdieran ni siquiera su respetabilidad.

“Ya tiene nacionalidad española, a mi me da gusto porque no les tengo coraje ni mucho menos odio, yo estoy como lo que decía Facundo Cabral, en su canción, eso es lo que sostengo: pobrecitos, ternuritas. Estos potentados llegan a un nivel de enajenación que no se dan cuenta de que son malvistos porque en efecto antes todo esto se toleraba, saqueaban y no perdían si quiera su respetabilidad”

AMLO