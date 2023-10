“Xóchitl, desinflada” . Es el artículo de hoy jueves de Raymundo Riva Palacio en El Financiero, en el que —sin querer queriendo—, él me atribuye importantes responsabilidades, que a mi edad no estoy en condiciones de ejercer.

Coincido con Raymundo: Xóchitl Gálvez se desinfló, tal como lo han evidenciado distintas encuestas publicadas desde que Claudia Sheinbaum se convirtió en la candidata de Morena el pasado 6 de septiembre. Las menciono:

Estudio telefónico del 10 de septiembre de 2023 de MetricsMx que publica en SDPNoticias : Claudia le gana a Xóchitl con 32.6 puntos de ventaja.

que publica en : Claudia le gana a Xóchitl con 32.6 puntos de ventaja. Estudio telefónico del 12 de septiembre de Poligrama en El Heraldo de México : Claudia supera a Xóchitl con13.5 puntos de ventaja.

en : Claudia supera a Xóchitl con13.5 puntos de ventaja. Encuesta de vivienda del 14 de septiembre de Enkoll en El País , de Madrid, España: 23 puntos la ventaja de Claudia.

en , de Madrid, España: 23 puntos la ventaja de Claudia. Estudio de vivienda del 25 de septiembre de De las Heras Demotecnia : ventaja de Claudia de 54 puntos.

: ventaja de Claudia de 54 puntos. Encuesta de vivienda del 3 de octubre de Covarrubias y Asociados en La Vanguardia , de Barcelona, España: de 47 puntos la ventaja de Claudia.

en , de Barcelona, España: de 47 puntos la ventaja de Claudia. Estudio de vivienda del 4 de octubre de Buendía & Márquez en El Universal: 30 puntos de diferencia a favor de Claudia.

Riva Palacio analiza la crisis de Xóchitl con datos de Buendía & Márquez. Él pone el acento en los negativos de Xóchitl y en los positivos de Claudia: “En el balance entre positivos y negativos, Sheinbaum culmina septiembre con +39, mientras que Gálvez cierra con -2. No extraña que, como apareció en el estudio, 42% respondiera que nunca votaría por la senadora, contra solo 12% que no lo haría por la exjefa de gobierno de la Ciudad de México”.

Según Raymundo sus negativos los debe Xóchitl a las críticas de AMLO, que la exhibieron como contratista del gobierno. Pero, me parece, los cuestionamientos de Andrés Manuel solo explican parte de los negativos de Gálvez. En mi opinión, la mayoría de las opiniones desfavorables a su persona deben atribuirse a los partidos que ella representa.

Este es el balance de Buendía & Márquez de las opiniones negativas y positivas de PRI, PAN y PRD:

-42 es la diferencia entre positivos y negativos del PRI.

-26 la del PAN.

-25 la del PRD.

Demasiado desprestigio acumulado que necesariamente daña a Xóchitl. En cambio, es muy favorable a Claudia el balance de opiniones negativas y positivas de los partidos de la coalición de izquierda:

+57 es la diferencia entre positivos y negativos de Morena.

+5 la del PT.

+2 la del PVEM.

A los positivos de Morena, PT y PVEM hay que sumar los de AMLO. En la encuesta de De las Heras Demotecnia el 78% aprueba al presidente. Coincide con Covarrubias y Asociados.

A Sheinbaum le ha beneficiado no solo ser la candidata del partido de Andrés Manuel López Obrador, sino que durante muchos meses la crítica más fuerte y más frecuente que la exjefa de gobierno ha recibido es la de ser muy cercana a López Obrador.

Por lo demás, Raymundo afirma que el equipo de Xóchitl Gálvez ha equivocado la estrategia:

“Gálvez ha realizado giras que no tienen sentido, como las de Tabasco y Baja California, donde el Frente no tiene posibilidades de ganar”.

El discurso de Xóchitl “ha dejado la impresión de criticar a varios de sus aliados en el Frente, lo que ha generado una especie de brazos caídos, que transmite la idea de que los partidos de la coalición, incluido el suyo, el PAN, la dejaron sola en la contienda”.

Xóchitl “ha privilegiado algunas giras en lugar de aceptar invitaciones en medios electrónicos, cuando la campaña que tiene que hacer, por razones de tiempo, no es de tierra sino de aire”.

No sé si los partidos de la alianza opositora han dejado sola a Xóchitl, pero es la percepción de no pocos analistas. De ahí el rumor, creciente, de que el frente PRI, PAN, PRD le dará las gracias para buscar otra candidatura.

La senadora Gálvez ha hecho algo peor que perder el tiempo en estados como Tabasco: incrementar sus negativos visitando barrios pobres en camionetas Cadillac, marca sinónimo de lujo durante más de 100 años. No es que deba moverse en vochito, pero sí en Suburban, vehículo caro que en las giras políticas es aceptado como instrumento de trabajo.

Hay otro factor que explica la crisis de Xóchitl. No lo menciona Raymundo, pero es relevante: Beatriz Paredes. La priista hizo ver a Gálvez como intelectualmente limitada. Por su capacidad para la argumentación racional Paredes creció en las encuestas y, por consiguiente, puso en riesgo la victoria de la señora X en la contienda interna del Frente Amplio por México. Entonces, tuvieron la genial idea los dirigentes de PRI, PAN y PRD y los empresarios del FAM: eliminar a Beatriz a la mala . En una sociedad cansada de las decisiones autoritarias, lógicamente eso iba a afectar a la senadora Gálvez.

Riva Palacio me critica porque en algún escrito dije que “engañaron a Xóchitl cuando le dijeron que era competitiva”. Sostengo que no lo era, no en la contienda presidencial, pero sí en la Ciudad de México.

El estilo alburero y chancero de Xóchitl —otra fuente de sus negativos— no es aceptado en muchos lugares del país, en los que la gente prefiere la seriedad de las personas dedicadas a la política —el payasín Vicente Fox, me dijo un muy preparado abogado, fue un cisne negro, es decir, un evento irrepetible—. Pero entre las clases medias y altas de la capital las vulgaridades de Gálvez no generan mayor rechazo.

Lo anterior, más el lógico desgaste de la izquierda que gobierna la CDMX desde 1997 —la gente se cansa del mismo partido en el poder—, hacían de Xóchitl una aspirante muy fuerte para la jefatura de gobierno. Ella lo sabía y muchas veces dijo NO a quienes la invitaban a ser candidata presidencial. Actuaba racionalmente, pero en algún momento escuchó a las sirenas de la oposición y, mareada, se lanzó a una aventura en la que le ha ido muy mal.

Hay crisis en el frente PRI, PAN, PRD. La culpa es de la deficiente campaña de Xóchitl, es verdad. Pero en toda competencia la responsabilidad de la derrota no la tiene solo el deportista que se ha rezagado, sino también su rival que acelera porque está en mejores condiciones.

La diferencia en su contra tan grande en las encuestas se debe a los errores de la propia Xóchitl, pero también a los aciertos de Claudia. No mencionarlo es intelectualmente deshonesto.