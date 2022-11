El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no dejó pasar los dichos de Joaquín Cosío, actor que personificó El Cochiloco en la película mexicana El Infierno, para defender al escritor Juan Villoro.

Durante la conferencia mañanera de este 1 de noviembre, AMLO recordó que el actor Joaquín Cosío, El Cochiloco, dijo en Twitter que el presidente no le llega ni a los talones a Juan Villoro, luego de que el autor criticó al gobierno de la 4T.

“El actor este, Cochiloco lo defiende y dice que yo no le llego a Juan Villoro ni a los talones de sus zapatos, Joaquín Cosío, y va a tener muchos más pero eso es lo importante, la polémica, el debate.”

AMLO negó que haya acuerdos con el narco, específicamente que hayan acciones que beneficien a los grupos de la delincuencia, al Ejército y a algunos empresarios.

AMLO hizo un recuento diciendo que Juan Villoro lo apoyaba, pero no le gustó el plantón de Reforma, por lo que se distanciaron y recientemente apoyó la idea de que el presidente tiene acuerdo con los grupos de narcotraficantes.

En ese sentido, El Cochiloco compartió en sus redes sociales información falsa en las que se da la bienvenida a AMLO a Badiraguato, Sinaloa; no obstante, el presidente en realidad visitó Guamúchil para supervisar a implementación del IMSS - Bienestar.

El presidente dijo que no va a reunirse con grupos criminales y recordó que Genaro García Luna era el que lo hacía y hasta los recibía en Los Pinos.

AMLO acusó que hay una campaña inventada en su contra, mediante redes sociales, para hacer creer que va a Sinaloa a reunirse con líderes del Cartel de Sinaloa, que encabezaba Joaquín “El Chapo” Guzmán y ahora están a cargo sus hijos.

Ante ello acusó a Juan Villoro este 1 de noviembre de “amododaticio” para seguir recibiendo premios.

También dijo que es “deshonestidad intelectual” decir que ha beneficiado a cárteles y empresarios pues dijo siempre ha defendido los intereses del país y no ha dado concesiones.

Cabe recordar que la entrevista la dio a Proceso, luego de recibir el reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo 2022.

“Lo que pasa con Juan Villoro es que lo considero un escritor, un hombre inteligente, pero acomodaticio. Interesado en no comprometerse, no confrontarse con la oligarquía, con el poder, entonces simulan ser independientes, autónomos, no tener partido y al final terminan ayudándole a los oligarcas, terminan cuestionando a los que buscamos una transformación de verdad. Y defendiendo el statu quo”

AMLO